Nové nahrávky Bílé a Čechomoru, Xindla X, Puttnerové a Mišíka doprovázejí klipy

Praha - Lucie Bílá a Čechomor, Xindl X, Marie Puttnerová a Adam Mišík představili nové nahrávky, které doprovázejí klipy. Umělci k nim chystají křty a koncertní turné. Videoklip Ej, lásko Bílé a Čechomoru vznikl ve studiu při nahrávání. Xindl X přichází se singlem a videoklipem Smíšený pocity, který předznamenává nové album a podzimní turné. Puttnerová nabídla singl a videoklip Pozdrav z debutového sólového alba Laila tov. Očekávaný projekt Srdce na tvý dlani vydal Adam Mišík. ČTK o tom informovali mediální zástupci umělců.

Mišík si na EP pozval řadu výrazných jmen české hudební scény v čele s Benem Cristovaoem, Sergeiem Barracudou, Pil C i violoncellistkou Terezií Kovalovou. "Tohle EP reflektuje poslední roky mého života. Dá se říci, že jsou to moje temnější časy," uvedl Mišík, který v pauze od hudby stihl natočit roli ve filmu Banger., za kterou získal nominaci na Českého lva. Novou tvorbu i své starší písně představí na koncertech 26. dubna v Metro Music Baru v Brně a 27. dubna v Lucerna Music Baru v Praze. Ještě před nimi zveřejnil videoklipy z dílny Ondřeje Silného a Jakuba Sobotky k písním Srdce na tvý dlani a Za čárou.

Autorem videoklipu Puttnerové ke zhudebněné básni Jana Zahradníčka Pozdrav je režisér, básník a hudebník Jakub Čermák. Po boku zpěvačky známé ze skupiny Jablkoň v něm účinkuje herec Vladimír Javorský. "Písně vznikaly v posledních deseti letech, stačil však jeden týden, několik e-mailů a telefonátů, abychom pak za 'pět minut dvanáct' natočili to, po čem jsem tolik let ve skrytu duše toužila," sdělila Puttnerová, která album Laila tov pokřtí 26. dubna v brněnském Kabinet múz a 15. května v pražském kulturním prostoru Vzlet.

První ukázkou Lucie Bílé a kapely Čechomor je píseň a videoklip Ej, lásko. "Na písničkách intenzivně pracujeme a moc nás to dohromady baví. Protože jsme se rozhodli pojmenovat naše společné turné S láskou, chtěli jsme první písničku věnovat právě tomuto tématu," uvedl houslista Karel Holas. První společný dvojkoncert se uskuteční 28. června v pražské Chuchli. Na další část turné se fanoušci mohou těšit v srpnu v Jindřichově Hradci, ve Strážnici a Jihlavě. "Propojíme i naše kapely, aby byl koncert zajímavý i po zvukové stránce. V tuto chvíli začínáme pracovat na společných aranžích," podotkl kytarista a zpěvák František Černý.

Aktuální tvorba Xindla X vzniká jiným způsobem než předchozí písně. Se skladatelem Janem Vávrou vytipoval několik muzikantů a společně se pustili do nahrávání. "Co se skládání týče, byl jsem vždycky spíš vlk samotář, co si doma sám s kytarou písničku vypiplává, dokud není hotový text, hudba i forma, a teprve potom k tomu pustí ostatní muzikanty. Ale teď po dvou letech izolace od lidí jsem dostal chuť tvořit něco s někým dohromady," popsal Xindl X vznik novinek. Nové skladby i starší hity se objeví na podzimním turné, které Xindl X zahájí 20. září na pražské Občanské plovárně.