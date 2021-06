Nové muzeum v Rapotíně přibližuje historii a výrobu místních skláren

Rapotín (Šumpersko ) - Skleněné lustry a stínidla na lampy, staré sklářské nástroje i dobové fotografie jsou k vidění v novém Muzeu rapotínských skláren, které bylo dnes otevřeno v Rapotíně na Šumpersku a čítá desítky exponátů. Sklárny v Rapotíně byly dlouhá desetiletí největším výrobce osvětlovacího skla v tehdejším Československu a jejich výrobky zdobily většinu tuzemských kuchyní, obývacích pokojů a ložnic. V dobách největší slávy zaměstnávaly bezmála 900 lidí a značnou část produkce exportovaly. V roce 2009 ale zadlužené sklárny ukončily činnost a o práci přišli lidé z Rapotína a širokého okolí.

Exponáty muzeum získalo hlavně ze soukromých sbírek bývalých zaměstnanců skláren. Základ expozice poskytl místní rodák František Kašík, který je jedním z hlavních iniciátorů založení muzea. "Ve sklárně se vyrábělo hlavně osvětlovací sklo, čili lustry. Jsou tady klasické bílé, opálové i malované. Zkrátka všechno, co se tady vyrábělo," řekl dnes ČTK Kašík.

Vystaveny jsou i části unikátního lustru, který sklárny v Rapotíně v 80. letech minulého století vyrobily do poutního chrámu v Mekce. Zakázka pro Saúdskou Arábii měla hodnotu milion dolarů a byla přísně utajována, protože její svěření firmě ze socialistického bloku by v regionu i sklářském oboru mohlo vzbudit negativní reakce. "Tehdy to ale nikdo jiný v Evropě a možná i na světě nedokázal vyrobit v požadované kvalitě," podotkl Kašík. Dolary inkasované za výrobu lustru byly nakonec použity na stavbu továrny na televizní obrazovky ve Valašském Meziříčí.

Od nápadu založit muzeum k jeho otevření uběhlo zhruba deset let. Expozice byla zřízena v přízemí bývalé správní budovy skláren hned u hlavního silničního tahu. Majitel budovu ředitelství skláren zrekonstruoval a přízemí nabídl muzeu k pronájmu. Vybudování sklářské expozice stálo celkem 3,2 milionu korun, ministerstvo pro místní rozvoj na projekt poskytlo dotaci více než milion korun. Zbytek investice zaplatila obec.

Podle starosty Rapotína Bohuslava Hudce je muzeum důstojnou připomínkou 190leté historie sklářského průmyslu v obci, kterou v roce 2009 ukončil krach zadlužené firmy provozující místní sklárny. "Rapotínské sklárny se proslavily osvětlovacím sklem i unikátní výrobou Petriho misek, které byly distribuovány do celého světa," řekl novinářům Hudec, podle kterého sklárny dlouhá desetiletí tvořily jeden z hlavních pilířů místního průmyslu.

Na den, kdy výroba v rapotínských sklárnách skončila, podle Kašíka nelze ani po letech zapomenout. "Nikdo nečekal, že to takhle všechno dopadne. Byl to černý den v mém životě" uvedl Kašík, podle kterého propuštění skláři nemohli dlouho najít nové uplatnění. Sklárny v Rapotíně zaměstnávaly až bezmála 900 lidí, krátce před ukončením výroby v nich pracovalo posledních 130 lidí. "Nikde v okolí další sklárna není, takže byli bez práce. Bylo to hrozné," vzpomínal Kašík, který v rapotínských sklárnách pracoval půl století.