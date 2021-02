Nové Město uspořádá biatlonový SP i v letech 2023, 2025 a 2026

Pokljuka (Slovinsko) - Nové Město na Moravě, které bude za tři týdny hostit závody Světového poháru v biatlonu, získalo pro příští čtyřleté období pořadatelství dalších tří dílů elitního seriálu. Vysočina Arena bude jejich dějištěm v letech 2023, 2025 a 2026. Vedení biatlonové unie IBU zveřejnilo kalendáře na další čtyřleté období na nynějším světovém šampionátu v Pokljuce. V roce 2024 novoměstští organizátoři uspořádají mistrovství světa, které jim bylo přiděleno již vloni v listopadu.

"Je vidět, že jsme se jako organizátor osvědčili. Je to skvělá zpráva nejen pro Nové Město na Moravě, ale pro celý český biatlon," uvedl na svazovém webu šéf českého biatlonu Jiří Hamza. "Budovali jsme Nové Město na Moravě postupně a já věřím, že dobře. Proto nám nyní patří stálé místo v kalendáři Světového poháru a biatlonisté se i díky skvělým fanouškům do Vysočina Areny rádi vrací," doplnil.

Světová biatlonová elita se v Novém Městě nepředstaví jen v příštím roce, kdy bude na na tamních tratích na programu alespoň IBU Cup. V následujícím roce se bude o pohárové body bojovat od 27. února do 5. března, v roce 2025 od 3. do 9. března a v další sezoně od 19. do 25. ledna. Nové Město jako stálé dějiště SP doplnilo další tradiční bašty Hochfilzen, Oberhof, Ruhpolding, Anterselvu a Oslo (Holmenkollen).

Světový šampionát v roce 2024 se v Novém Městě na Moravě uskuteční od 5. do 18. února.