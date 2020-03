Nové Město n. Mor. očekává zahájení SP v biatlonu v poklidu

Nové Město na Moravě (Žďársko) - Nové Město na Moravě bylo pár hodin před zahájením dnešního úvodního závodu SP v biatlonu v poklidu. Závodní tratě jsou kvůli vyloučení diváků v souvislosti s možným šířením koronaviru zeširoka obehnané pletivem. Dvě hodiny po poledni už u nich postávali dohlížející dobrovolníci. Některé restaurace ve městě nabídly lidem možnost sledovat biatlon společně, zjistila ČTK.

Promítací plátno bylo už po poledni připravené v K Clubu v městském kulturním domě. "Pokud bude víc lidí, tak to rozšíříme třeba i na další prostory kulturního domu," řekla Veronika Teplá, ředitelka Novoměstských kulturních zařízení.

O konání biatlonových závodů bez diváků rozhodla v pondělí Bezpečnostní rada státu kvůli riziku šíření koronaviru. Do ochozů a k tratím se chystalo každý den 30.000 fanoušků.

Silnice od nemocnice kolem sportovního stadionu Vysočina Arena na Vlachovice je pro veřejnost zavřená, na křižovatkách stojí policejní hlídky. Fanoušky v těchto místech ani ve městě slyšet není. Problémy do 15:00 nezaznamenala ani policie, uvedla její mluvčí Dana Čírtková. Organizátoři ve středu uvedli, že mají 80 dobrovolníků a 70 lidí z bezpečnostní agentury.

Na Vratislavově náměstí zpravodajka ČTK potkala německy mluvící turisty i dva muže, kteří řekli, že kvůli biatlonu přijeli z Francie. Místo fandění na stadionu prý budou večer pít a dívat se na televizi.

Lístky na biatlon měly koupené také dvě mladé ženy, Martina z Prahy a Václava z Českých Budějovic. "Biatlon nevyšel, což nás mrzí, ale nic s tím neuděláme, tak máme aspoň dovolenou," řekly ČTK. V Novém Městě už na biatlonu jednou byly a atmosféra je nadchla. Stejně jako další oslovení fanoušci biatlonu mluvily o tom, že je mrzí, že bez diváků budu jen závody v Novém Městě, zatímco na nedělním derby Slavia - Sparta být mohou.

Do Hotelu Medlov dnes část hostů ohlášených na víkend přijela, jiní si vybrali náhradní termín pobytu, třeba v létě, uvedla Aneta Krejčí z hotelu.

Městské informační centrum vyřizuje od pondělí kvůli biatlonu zvýšený počet dotazů, nejvíc v češtině. Návštěvníci se zajímají i o to, co se dá ve městě dělat. Jít mohou do galerie, muzea, do městských lázní nebo na sjezdovku. "Vzhledem k tomu, že počasí už je jarní, posíláme je třeba i na výlety do přírody," dodal Matěj Petr z infocentra.

SP se v Novém Městě na Moravě konal dosud pětkrát, poprvé byl před osmi lety. Vždy byly ochozy zcela zaplněné a atmosféra jedinečná. Nynější závody bude Vysočina Arena hostit do neděle.