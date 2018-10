Praha - Ostravu stejně jako v minulém volebním období povede koalice vítězného hnutí ANO spolu s hnutím Ostravak, ODS a lidovci. Primátorem zůstane Tomáš Macura (ANO). V Jablonci podepsali koaliční smlouvu ANO, Piráti a Společně pro Jablonec. Primátorem asi bude Milan Kroupa (ANO). V Přerově se vítězné ANO dohodlo na koalici s ODS a KDU-ČSL a TOP 09, primátorem bude Petr Měřínský (ANO). V Prostějově se ANO dohodlo na koalici s PéVéčkem, ODS a ČSSD.

Ostravu povede ANO, Ostravak, ODS a lidovci, primátorem Macura

Ostravu stejně jako v minulém volebním období povede koalice vítězného hnutí ANO spolu s hnutím Ostravak, ODS a lidovci. Uskupení se dohodla na spolupráci. Primátorem třetího největšího města v zemi bude dosavadní první muž krajského města Tomáš Macura (ANO). Staronová koalice bude mít v pětapadesátičlenném zastupitelstvu většinu 37 hlasů. První podoba koaliční smlouvy bude připravena ještě dnes.

V jedenáctičlenné městské radě by ANO mělo mít šest zástupců, po dvou hnutí Ostravak a ODS a jedno lidovci. ANO tudíž v radě bude mít nadpoloviční většinu. Právě to se nelíbilo hnutí Ostravak, které navíc ve srovnání s předchozím volebním období ztratilo v radě dva mandáty. Zatím tak není zcela jasné, zda se ve vedení města objeví i lídr hnutí Ostravak Lukáš Semerák, který dosud v radě řídil resort dopravy. Vzal si čas na rozmyšlenou, zda bude v radě pokračovat.

"Vítám přístup hnutí Ostravak, že akceptovali tu nabídku. Myslím si, že není špatná v kombinaci s těmi ostatními složkami, které ta nabídka měla, To nebylo jenom o počtu těch míst v radě. Takže bych skutečně řekl, že se odstranila ta základní překážka, která bránila dokončení," uvedl primátor. Podle něj hnutí ještě dnes připraví text koaliční smlouvy a bude jednat o jejím obsahu. Hnutí nabízí, že do smlouvy nechá zanést klauzuli, která bude znemožňovat přehlasovávání. Macura uvedl, že pokud se koaliční smlouvu podaří podepsat tak, jak se nyní rýsuje, bude spokojen. Situaci ale nevnímá tak, že hnutí ovládlo Ostravu. "Já to tak neberu, já to tak nemám. Pro mě je Ostrava víc než nějaká stranická příslušnost, takže jsem rád, že se ten tým poskládal. Hodně jsem stál o to, aby ve vedení města pokračovalo i hnutí Ostravak," řekl Macura. Podle něj hnutí Ostravak odvedlo dost práce a těžko by si uměl představit vedení města bez nich. Pokud by v radě nepokračoval Semerák, bylo by to podle primátora divné. "Já bych byl rád, kdyby tam byl," doplnil Macura.

Semerák po posledním jednání s primátorem, na němž hnutí přijalo nabídku na dvě místa v radě, uvedl, že stále nepovažuje za zdravé, aby jeden subjekt měl většinu v radě. Doufá, že koaliční smlouva bude precizní a bude obsahovat mechanismy, které zamezí zneužití většiny hlasů. Semerák zatím nedokázal říct, zda se opět ujme resortu dopravy. "Naše představa uspořádání byla trošičku odlišná, osobně se musím rozmyslet, zda chci za těchto podmínek pokračovat," řekl Semerák. Dodal, že rozhodně nejsou hnutím jednoho muže a jsou tak schopni na post nominovat i někoho jiného. Jako poražený voleb se necítí, ale očekával, že uspořádání radnice bude více partnerské.

ANO chce kromě primátora i náměstka pro životní prostředí, na něhož znovu nominuje Kateřinu Šebestovou, která tuto funkci zastávala již v uplynulém období. Jako náměstka pro majetek chce ANO zachovat Radima Babince. Investice, které chce hnutí nově získat, by měla podle představ hnutí vést dosavadní místostarostka Poruby Zuzana Bajgarová. Kromě tří náměstků požaduje ANO dva radní, nominováni byli Martin Bednář, který byl v uplynulém volebním období starostou nejlidnatější městské části Jih, a pak Karel Malík. ODS by měla získat jednoho náměstka pro finance, kterým by mohl být Martin Štěpánek a získat má i radního pro bezpečnost, kterým by se mohl stát lídr kandidátky a senátor Zdeněk Nytra, někdejší šéf moravskoslezských hasičů. Lidovci by si mohli udržet náměstka pro kulturu, kterého by opět mohl dělat Zbyněk Pražák. Sociální a zdravotní oblast se školstvím by mohla připadnou Michalu Mariánkovi z Ostravaka. Personální obsazení resortu dopravy je tak zatím nejasné.

V opozici v případě podpisu koaliční smlouvy skončí KSČM, SPD, Piráti a ČSSD.

V Jablonci koalici vytvoří ANO, Piráti a Společně pro Jablonec

V Jablonci se na vytvoření koalice dohodlo ANO, Piráti a Společně pro Jablonec a podporuje je ještě jeden ze dvou zvolených zastupitelů za Novou budoucnost pro Jablonec. Koaliční smlouvu podepsali zástupci stran ve čtvrtek. Primátorem by se měl stát Milan Kroupa (ANO), koalice má podporu 17 z 30 zastupitelů. ČTK to dnes řekl Kroupa. "Jsem rád, že jsme se s našimi koaličními partnery v relativně krátké době shodli v personálních otázkách i na programových bodech," uvedl. Vítězná ODS tak po osmi letech skončí v opozici.

"My když jsme s ANO začali jednat, tak panu Kroupovi od začátku šlo jen o to, aby byl primátorem. Vzhledem k tomu, že jsme volby vyhráli, tak jsme si mysleli, že primátora by měla mít ODS. Tak si hledal takové partnery, kteří mu na to kývli a šli s ním do koalice," řekl v reakci na vytvoření koalice bez účast vítěze lídr ODS Miloš Vele. Rozhodující slovo podle něj měli Piráti, kteří před nabídkou občanských demokratů dali přednost ANO.

Mezi priority trojkoalice ANO, Pirátů a Společně pro Jablonec patří bytová politika, rozvoj přehrady či obnova sídlišť. Počítá také s oživením městských lázní, novým zázemím pro dům dětí a mládeže Vikýř, novou podobou Horního náměstí, přírodními stezkami pro pěší i cyklisty nebo se zpřístupněním Kantorovy vily. Trojkoalice se chce rovněž zaměřit na bezpečnost ve městě, a to především s důrazem na prevenci kriminality. Větší pozornost chce také věnovat seniorům. Trojkoalici podporuje lékař Michael Vraný zvolený za Novou budoucnost. "Rozhodl jsem se podpořit tuto koalici, protože věřím, že má podpora pomůže optimalizovat chod jablonecké nemocnice," uvedl Vraný.

Novým náměstkem primátora pro ekonomiku bude podle koaliční smlouvy ekonom Štěpán Matek ze Společně pro Jablonec, pozice náměstka pro rozvoj města připadne architektovi Jakubu Chuchlíkovi z Pirátů a pedagog David Mánek z hnutí ANO se stane náměstkem pro oblast humanitní, do níž spadá například školství nebo sociální věci. V radě města zasednou Jan Zeman (ANO), Stanislav Říha (ANO), Jan Polák (Piráti), Jarmila Valešová (Piráti) a Petr Klápště (Společně pro Jablonec). V čele města budou noví lidé, kteří s výjimkou Zemana nemají zkušenosti ani z práce v zastupitelstvu.

Strany, které dosud město vedly, skončí v opozici, nebo se do zastupitelstva vůbec nedostaly. Jablonec uplynulé čtyři roky vedla koalice ODS, ČSSD, Domov nad Nisou, Nová budoucnost a TOP 09.

V Jablonci vybírali voliči z 12 kandidátek, do zastupitelstva se jich dostalo sedm. Pro ODS hlasovalo 22,33 procenta voličů a získala osm mandátů. Druhé ANO má o jeden mandát méně. Třetí Piráti mají pět zastupitelů, čtyři získalo Společně pro Jablonec. Tři mandáty získali Starostové pro Liberecký kraj, dva Nová budoucnost pro Jablonec a jednoho zastupitele má SPD.

V Přerově se ANO dohodlo s ODS a koalicí KDU-ČSL a TOP 09

V Přerově se vítězné hnutí ANO dohodlo na koalici s ODS a KDU-ČSL s TOP 09. V pětatřicetičlenném zastupitelstvu bude mít 18 mandátů, primátorem bude lídr hnutí Petr Měřínský. ANO bude mít podle dohody v jedenáctičlenné radě také náměstka a čtyři radní. ODS, která skončila na druhém místě se šesti mandáty, bude mít dva náměstky a dva radní. Koalice lidovců a TOP 09, která přispěla do koalice dvěma mandáty, bude mít radního. Novinářům to dnes řekli zástupci koaličních stran.

Náměstkyní primátora za ANO bude dvojka na kandidátce Hana Mazochová, která bude mít na starosti ekonomiku, řízení projektů a investice. ODS budou ve funkci náměstků reprezentovat lídr kandidátky Michal Zácha, který bude mít pod sebou majetek, a Petr Kouba, který bude mít na starosti školství. "ANO říkalo, že pokud vyhraje volby, bude si nárokovat post primátora. Tak se tomu i stalo a je na tom i shoda," uvedl za vyjednávací tým hnutí ANO Petr Vrána, který bude radním.

Dalšími radními za ANO, které ve volbách získalo 24,3 procenta hlasů, bude Bohumír Střelec, Milan Passinger a Tomáš Navrátil. Novinkou ve složení rady pro příští čtyři roky bude to, že Navrátil bude uvolněným radním pro koordinaci rozsáhlých dopravních staveb, které budou na území Přerova v nejbližší době zahájeny. Za úkol bude mít i diskusi s obyvateli, aby se v uzavírkách orientovali. "Má vysokoškolské vzdělávání v logistice, zastával funkci dispečera," doplnil Vrána.

Radními za ODS, která získala 15,2 procenta, bude Jakub Navařík, který mandát získal z osmého místa kandidátky, a Marek Dostál. Posledním radním se stane zástupce koalice lidovců a TOP 09 Tomáš Dostál. "Jsme si vědomi toho, že koalice má 18 členů, může se zdát, že je křehká, ale starosti a problémy města jsou pro všechny zastupitele stejné. Chceme táhnout za jeden provoz, aby byla koalice pevná," uvedl Dostál. Podle lídra ODS Michala Záchy budou nyní jednat koaliční kluby a do 14 dnů až tří týdnů by měl být zveřejněn koaliční program, uvedl Zácha.

Do zastupitelstva se probojovalo i sdružení Společně pro Přerov s 11,47 procenta hlasů, které dosud radnici vládlo a mělo i primátora. Do voleb šlo společně s Piráty a získalo čtyři mandáty. Čtvrté skončilo sdružení Za prosperitu Přerova a jeho místních částí, které získalo 10,81 procenta hlasů a čtyři mandáty a které bylo v minulém období součástí koalice. Do opozice se dostanou také komunisté, kteří získali za 9,33 procenta hlasů čtyři zastupitele. Šestá je SPD se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo hnutí STAN se dvěma zastupiteli. Voleb se účastnilo 38,95 procenta voličů.

Před čtyřmi lety získalo ANO 21,99 procenta voličů a devět mandátů, primátora ale nakonec přenechalo Společně pro Přerov, které získalo osm mandátů za 20,07 procenta hlasů. Třetí skončili komunisté s 11,72 procenta a pěti mandáty. K volebním urnám tehdy přišlo v Přerově 37,98 procenta voličů. Koalici tvořilo Společně pro Přerov s hnutím ANO, Nezávislými a se sdružením Za prosperitu Přerova a jeho místních částí. Koalice se nakonec rozpadla, když smlouvu vypověděli Nezávislí a Prosperita.

Hnutí ANO vyzvalo v Pardubicích Piráty k jednání o koalici

Hnutí ANO, Koalice pro Pardubice (KPP) a ČSSD podepsaly v Pardubicích deklaraci o spolupráci. Aby koalice měla většinu v zastupitelstvu, osloví ještě Piráty a znovu naváže na přerušené jednání. Novinářům to dnes řekl lídr ANO a primátor Martin Charvát. Piráti se jednání nebrání, možností je ale i duhová koalice bez účasti hnutí ANO.

"Potvrdili jsme si vytvoření základu koalice, která bude klíčem do dalšího volebního období," uvedl Charvát.

Koalice vedená Charvátem má zatím 18 hlasů v zastupitelstvu s 39 členy. Se sociální demokracií a Koalicí pro Pardubice (KPP) už v krajském městě vládlo ANO čtyři roky. "Ctíme vítěze voleb, jsme připraveni začít pracovat," řekla lídryně Koalice pro Pardubice Ludmila Ministrová.

Charvátův tým nedospěl zatím k dohodě s ODS a Sdružením pro Pardubice. Poté v týdnu oslovil také Piráty, kteří nakonec jednání přerušili. V Pardubicích zároveň vzniká druhá platforma, takzvaná duhová koalice bez účasti hnutí ANO.

Tvořit by ji mohly subjekty Pardubáci společně, Piráti, Sdružení pro Pardubice, ODS, což zatím dává dohromady 19 hlasů. Oslovené ČSSD a KPP s nimi odmítly jednat. Žádná z koaličních variant zatím nedospěla k písemné dohodě.

"Vítěz voleb má právo sestavovat koalici. S Piráty jsme s jejich v 18 bodech ve shodě nejblíže," řekl lídr ČSSD a náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Lídr Pirátů Ondřej Karas dnes ČTK řekl, že prioritní je pro ně zatím duhová koalice, která věcně jedná o programu. Další schůzku mají vyjednávací týmy v pondělí. Zároveň ale neodmítá setkání s druhou skupinou vedenou hnutím ANO. "Neříkám, že jsme jednání zastavili úplně, ale chceme znát věcné výhrady, proč s námi KPP a ČSSD nechce také jednat o duhové koalici," řekl Karas.

"Na jednání o duhové koalici jsme nechtěli jít proto, že hlavně byla vytvořená proti hnutí ANO," uvedla Ministrová. Koalice v tiskovém prohlášení v týdnu uvedla, že je otevřená dvoustranným schůzkám s kýmkoli kromě KSČM.

Lídr uskupení Pardubáci společně František Brendl uvedl, že duhová koalice se v zásadních bodech svých programů shoduje. Její týmy budou dál pracovat na programovém prohlášení, i kdyby nakonec koalice vzniknout neměla. "Potřebujeme názorovou shodu i lidskou shodu. Ona je většinová koalice k ničemu, když by nefungovala," řekl Brendl.

Lídr ODS Karel Haas zatím nepředjímá, s kým ODS podepíše koaliční dohodu, případně bude v opozici. Strana má sedmičlenný mandát, druhý největší. "Duhová koalice pracuje, jede věcně podle plánu," řekl Haas. Koalice s hnutím ANO zatím stojí a neposunula na programovém prohlášení, dodal.

ANO se v Prostějově dohodlo na koalici s PéVéčkem, ODS a ČSSD

Hnutí ANO, které vyhrálo komunální volby v Prostějově, se dnes dohodlo na vzniku radniční koalice s PéVéčkem, ODS a ČSSD. Primátorský post obsadí ANO, které jako kandidáta na primátora nominovalo lídra a hejtmanova náměstka Františka Juru. Koaliční smlouva bude podepsána příští týden v pondělí, řekla dnes ČTK dosavadní primátorka Alena Rašková (ČSSD).

Koalice ANO, PéVéčka, ODS a ČSSD bude mít v pětatřicetičlenném zastupitelstvu Prostějova většinu 20 hlasů. Dosud v Prostějově vládly ČSSD spolu s PéVéčkem a KSČM. "Vítězem je ANO, takže primátor bude z ANO," uvedla Rašková. Koaliční smlouva bude podepsána v pondělí ve 14:00 na radnici. Rozdělení křesel v městské radě bude zveřejněno až v pondělí po podpisu koaliční smlouvy.

V prostějovském zastupitelstvu získalo ANO sedm mandátů. Druhá koalice Na rovinu! disponuje šesti mandáty, třetí PéVéčko bude mít pět zastupitelů. Čtvrtá ODS má čtyři mandáty, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě i ČSSD. Šestá je Změna pro Prostějov se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo KSČM se dvěma zastupiteli. Na osmém místě skončila SPD se dvěma mandáty, které má i devátá KDU-ČSL.

Koalice Na rovinu! ve čtvrtek po zveřejnění informací o chystané koalici ANO s PéVéčkem, ODS a ČSSD přišla s vlastním návrhem nové radniční vlády bez vítězného ANO, který počítal s ustavením jedenáctičlenné rady. Funkci primátora by vykonával lídr koalice Na rovinu! Aleš Matyášek. ODS a ČSSD by podle Matyáška byly svěřeny vždy dvě funkce náměstků primátora, přičemž zástupce ODS by zastával funkci 1. náměstka primátora. Další místa v radě by pak byla rozdělena tak, že tři posty by náležely koalici Na rovinu!, dva Změně pro Prostějov a jednoho člena rady by měla KDU-ČSL.

"Bohužel s překvapením sledujeme, že naděje na změnu politiky v Prostějově se rozplývají v kuloárech. Proto jsme se rozhodli přistoupit k této veřejné nabídce, aby občané věděli, kdo a co konkrétně navrhuje. Povolebnímu postupu hnutí ANO nerozumíme, a logicky tedy hnutí není součástí našeho návrhu, jestliže nejdříve jedná se starými koaličními partnery. Dveře k jednání jsou však z naší strany stále otevřené," řekl ve čtvrtek Matyášek.

Před čtyřmi lety komunální volby v Prostějově vyhrála ČSSD, pro kterou hlasovalo 25,51 procenta voličů (deset mandátů). Druhé hnutí ANO získalo 15,79 procenta hlasů (šest mandátů) a třetímu sdružení PéVéčko dalo hlas 11 procent voličů (čtyři mandáty). Čtyři zastupitele získala i KSČM a sdružení Změna pro Prostějov. Tři mandáty obsadila TOP 09 a po dvou zastupitelích měla KDU-ČSL a ODS.