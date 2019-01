Praha - Nové klipy zástupců české populární hudby zvou posluchače na tak rozdílná místa, jako je maringotka, dálnice D1, italská riviéra nebo Island. Díky možnosti prezentace na YouTube v posledních letech klipy téměř automaticky doprovázejí vydávané singly. Videoklipy jsou také součástí vyhlašování některých hudebních cen.

Kapela Wohnout zve fanoušky do své maringotky. Klip Miss Maringotka ze stejnojmenné desky vznikal v lesích u Ústí nad Labem. "Natáčeli jsme na úžasném místě. Maringotky všeho druhu korespondovaly se skalnatou oázou plnou čerstvého sněhu. A byla zima. Naše role byly stanoveny přesně tak, jak to k nám sedí. Tedy tři zaprášené báby a Matěj drsný švihák," popsal natáčení kytarista a zpěvák Honza Homola. Příběhový videoklip natočil Michal Skořepa. Hlavní roli vedle členů Wohnout dostala jediná dáma, pražská burleska a malířka vystupující pod jménem Therese Rosier.

Úsměvnou parodií situace na dálnici D1, písničkou Stojíme, stojíme, natočil jako klip představitel nové vlny českých písničkářů Aleš Petržela. Vítěz festivalu Porta 2017 s touto skladbou nyní boduje v éteru i na sociálních sítích.

Zpěvačka Marta Jandová v novém klipu Milovat parafrázuje slavné milostné scény z kultovních filmů, jako jsou Pretty Woman, Láska nebeská, Duch nebo Titanic. Scénář klipu je společným nápadem zpěvačky a režiséra Tomáše Krejčího. Mileneckého partnera ztvárnil zpěvák Václav Noid Bárta. "Ze začátku jsem vůbec nevěděla, koho se mám zeptat. Přece jenom to měl být někdo, s kým bych se nestyděla, kdo má smysl pro humor a s kým si rozumím," podotkla Jandová.

Zpěváka Thoma Artwaye v novém klipu Can't Wait pronásleduje tajemná fanynka. Skladba je třetím singlem z alba All I Know, za které je Artway nominován na cenu Anděl v hlavní kategorii Sólový interpret. Videoklip v režii Ondřeje Urbance vznikl na italské riviéře loni v létě.

Nový singl Tamaryšek kapely Chinaski doprovází videoklip režiséra Jakuba Mahdala. Vznikal na Islandu a v domově seniorů na Chodově. "Píseň samotná se docela vymyká tvorbě Chinaski a je trošku temnější a smutnější než ostatní. Je o životě a všech jeho vrcholech a pádech. Snažil jsem se to vyjádřit i ve videoklipu," podotkl režisér Mahdal ke snímku, v němž pozoruje život mladého páru a přesouvá jej v čase do domova seniorů. Do hlavních rolí obsadil Annu Kadeřávkovou a Karla Jirmanna.

O videoklip ke skladbě Beat ve swingu souboru B-Side Band se postarala režisérská dvojice Hana Mikolášková a Filip Novák. Hudbu a text složil herec a muzikant Lukáš Janota, finální mastering se pak uskutečnil ve slavném studiu Abbey Road. Swingu zůstali tvůrci věrní jak stylově s jemnou naivní nadsázkou, tak hlavně díky strhujícímu tanci. Proto kromě zpěváka Vojtěcha Dyka a členů B-Side Bandu pozvali na natáčení také tanečníky a stepaře v čele s choreografem Pavlem Strouhalem. Klip se natáčel v pražské La Fabrice, která se pro tři natáčecí dny proměnila v industriální filmový ateliér.