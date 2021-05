Nové klipy vydávají zástupci klasické, rockové i jazzové hudby

Praha - Nové klipy vydávají zástupci různých hudebních žánrů - pěvec Adam Plachetka, popově taneční Sofian Medjmedj i jazzový projekt Tomáš Liška & Invisible World. Basbarytonista Plachetka se souborem Alinde Quintet zveřejnili videoklip k jedné z Biblických písní Antonína Dvořáka, Sofian Medjmedj klipem Faded uvedl své debutové album s názvem 19 a Tomáš Liška se svou kapelou Invisible World natočil klip ke stejnojmennému albu Hope.

V sobotu 1. května, kdy uplynulo 117 let od úmrtí Antonína Dvořáka, dechový soubor Alinde Quintet zveřejnil na sociálních sítích nový videoklip jedné z Dvořákových Biblických písní, k jejíž interpretaci přizval basbarytonistu Plachetku. Společně natočili v pražském Kostele Nejsvětějšího Salvátora píseň Slyš, ó Bože, volání mé z tohoto oblíbeného Dvořákova cyklu, v ojedinělé úpravě pro dechové kvinteto, kterou připravil hornista Kryštof Koska. "Ten prvotní záměr byl vyjádřit jakousi naději v to, že celá situace, ve které se současná česká kultura nachází, se nějakým způsobem zlepší. Tento videoklip je pro nás proto jakousi modlitbou za naši kulturu. Pevně věříme, že budeme moci zase hrát pro naše posluchače," uvedl zástupce souboru Alinde Quintet, klarinetista David Šimeček.

Po sérii úspěšných singlů vydává mladý zpěvák Sofian Medjmedj desku pojmenovanou jednoduše 19. Na nový počin upozornil pilotní skladbou Broken a nyní vizuální podobu získal další singl Faded. "Nad pojmenováním desky jsem dlouho přemýšlel, chtěl jsem najít, co nejvíce vystihující název. Zvolil jsem svůj současný věk 19, protože se mi v tomhle roce stalo spoustu věcí a taky jsem si hodně věcí uvědomil. Beru ho jako zlomový. V názvu mám ukrytý podtext covid - 19, kvůli kterému jsem začal více tvořit a celkově na sobě více pracovat," podotkl Sofian.

Sofian Medjmedj má za sebou úspěšné spolupráce s Adamem Mišíkem, kapelou ATMO Music nebo s rapperem Reginaldem. Na jeho sólové desce hostují členové PSH DJ Mike Trafik a Orion.

Na novém klipu ke skladbě Hope jazzového projektu Tomáš Liška & Invisible World spolupracoval kameraman Pavel Berkovič. Příběh vypráví o ztracené naději a jejím znovunalezení v procesu tvorby. Stejnojmenné album Hope vzniklo na jaře 2019. Hnacím motorem pro tvůrce byl příslib vydání desky pod hlavičkou prestižního německého labelu. Ze slibů nakonec sešlo a do celého procesu zasáhly hned dva lockdowny. "Nebylo lehké nepropadat beznaději. Když jsem si ale s odstupem času poslechl, co jsme s klukama natočili, jakoby se mi v hlavě přecvakly okruhy zpátky do režimu 'Žij a tvoř'. Všechno do sebe zase začalo zapadat a od té chvíle se mi konečně začala vracet energie, kterou jsme do téhle muziky dali," podotkl Liška.Hope nakonec Liška vydal na podzim minulého roku na vlastním labelu Invisible Records. Získal za něj nominaci na Ceny Anděl 2020 v kategorii Jazz a nahrávku hráli i hudební redaktoři australských, japonských, amerických a evropských rádií.