Nové klipy připomínají cenu svobody, za kterou se vyplatí bojovat

Praha - U příležitosti výročí sametové revoluce se objevily nové klipy Marka Ztraceného, Thoma Artwaye a skupiny Pipes and Pints, které mají společné téma svobody. Ztracený natočil čtyřminutový minifilm ke skladbě Naše cesty. Thom Artway vzdává písní Anděl poctu písničkáři Karlu Krylovi i výročí listopadových událostí. Myšlenkou videoklipu česko-irských Pipes and Pints k singlu A Million Times More je to, že za svobodu, která není zadarmo, se někdy musí bojovat. ČTK o tom informovali mediální zástupci umělců.

Zpěvák a skladatel Ztracený ve svém klipu využil téma, které se ho už od dětství hodně dotýkalo. Vyrůstal totiž v pohraničí, přímo u železné opony. "Nejednou nás s tátou vyváděli vojáci se samopaly z lesa, když jsme šli na houby nebo na borůvky. Kdo a kde se pokusil o útěk a kdo to nepřežil nebo koho chytili, to byly příběhy, které jsme jako děti často slýchávali a vnímali. Také můj strýc s rodinou emigroval a přecházel hranici přímo v Železné Rudě. Mimochodem, nedaleko místa, kde se klip natáčel," uvedl Ztracený.

V klipu účinkují Matouš Ruml, Patricie Solaříková, Robert Jašków a Michal Dlouhý. "Když jsem klip poprvé viděl celý a na konci slyšel hlas Michala Dlouhého, tekly mi slzy. Jsem vážně pyšný na to, že jsme ho natočili. Nikdo nechce chytračit, otevírat staré rány a minulost. Současně mám pocit, že by se nemělo zapomenout na dobu, kdy svoboda nebyla samozřejmostí jako dnes," dodal zpěvák. Píseň Naše cesty zazní jako poslední skladba na jeho dvou koncertech v pražské O2 areně 22. a 23. února příštího roku.

Písničkář Thom Artway oslavuje 30. výroční sametové revoluce uctěním památky písničkáře Karla Kryla, jehož tvorba dodnes připomíná sílu slova v dobách nesvobody. "Již dlouho jsem si pohrával s myšlenkou natočit některou z jeho písní. Labyrint jeho textů vždy přitáhne moji pozornost - a stále mě napadají nové a nové možné významy jím zvolených slov. A proto jsem se nakonec rozhodl vytvořit vlastní verzi písně Anděl, jelikož si v ní může každý najít své vlastní poselství, i když je to notoricky známá skladba," uvedl.

Píseň Anděl vyšla v roce 1969 na albu Bratříčku, zavírej vrátka. Inspirací k napsání písně byly Krylovi jeho toulky okolím Teplic, tedy krajinou bývalých Sudet. Pohraniční oblast symbolizovala v dobách komunismu úplné vykořenění víry a všeho, co s ní souvisí. A právě do těchto míst zamířil i Thom Artway v doprovodu kameramana Michala Šindeláře, aby tam natočili černobílý videoklip.

Naživo zazní Anděl v podání Thoma Artwaye poprvé 28. října na Koncertu pro Paměť národa a 17. listopadu na Festivalu svobody na pražském Václavském náměstí.

Nový videoklip česko-irských Pipes and Pints k singlu A Million Times More vznikal ve spolupráci s hudebním publicistou Pavlem Andělem a režisérem Tomášem Bláhou. Singel je úvodní písní z desky The Second Chapter, kterou kapela definitivně potvrdila návrat na hudební scénu a pokřtila ji 16. října v pražském klubu Roxy. "Když mi kapelník Vojta Kalina poslal první mixy nového alba, úvodní píseň ve mně zanechala nejsilnější dojem. Hned jsme měli všichni jasno, jak emoci z písně podpořit i vizuálně a bylo v podstatě hotovo," podotkl Anděl.