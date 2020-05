Nové klipy nabízejí Vypsaná fixa, Landa, Müller nebo Chinaski

Praha - Nové hudební klipy vzniklé během karantény nabízejí kapely Vypsaná fixa a Chinaski, stejně jako sóloví zpěváci Daniel Landa a Richard Müller. Vypsaná fixa videoklip Pojedeme spolu natočila na koncertě pro lidi v autech. Klip kapely Chinaski Já a můj kůň má posloužit jako rozloučení s domácí izolací. Richard Müller po letech vydává novou skladbu Anomália doprovázenou klipem režiséra Richarda Raimana. Daniel Landa vydává po dvou letech novou píseň a lyric video Ukolébavka.

Během karantény Vypsaná fixa odehrála deset on-line koncertů a zpěvák, textař a kytarista Michal Mareda vystupující pod jménem Márdi bavil děti vytvořením postavy Kapitána Vejfuka. Kapela stihla nahrát novinku Pojedeme spolu a natočit k ní videoklip na koncertě pro lidi v autech. Píseň byla nahrána způsobem, který kapela absolvovala úplně poprvé. "Vzhledem k tomu, že jsme byli každý zavřený úplně někde jinde, tak jsme každý svůj part nahráli doma. Basák třeba nahrával v dřevěném domečku, který postavil na hraní svým dětem a kytarista využil kvůli přirozenému echu veřejné schodiště činžovního domu. Materiál jsme pak poslali Ondřejovi Ježkovi do studia Jámor a on z džungle našich nápadů vydoloval parádní song. Myslím, že bude sloužit i jako dokument kulturního vyžití v covidové době pro příští generace díky videu Tomáše Bláhy," uvedl Márdi. Podle písně Pojedeme spolu je nazvána i náhradní letní tour, kterou se podařilo dát dohromady místo zrušených festivalů.

Klip kapely Chinaski k remixu skladby Já a můj kůň z posledního řadového alba 11 vznikl během karantény a má posloužit jako rozloučení s domácí izolací a navnadit na letní živé hraní. Skupina má v plánu do konce roku objet celé Česko a postupně hrát pro takový počet lidí, jaký úřady povolí. "Písnička Já a můj kůň vznikla u Michala na chatě. V jednu ránu mu začal hořet kompost, takže jsme vyběhli a dvě hodiny hasili. Podávali jsme si vědra s vodou a chvilku si mysleli, že to snad ani nezvládneme. Když se nám to nakonec podařilo, ještě jsme zůstali vzhůru a brnkali si na kytaru. A v tu chvíli mě napadl motiv skladby," uvedl bubeník Lukáš Pavlík.

Písničku na album zprodukoval Brit Sacha Skarbek, Chinaski však lákalo udělat její remix. "Bavili jsme se o něm již před karanténou, ale právě karanténa nás vybídla, abychom se do toho pustili. Vše vznikalo on-line, stejně jako později video, které jsme každý pojali po svém. Ukazujeme v něm, jak jsme každý trávili čas v karanténě," dodal Pavlík.

Slovenský zpěvák Müller po letech vydává novou skladbu Anomália, ke které napsal text i hudbu skladatel Laco Rychtárik. Pro skladbu si prý nedokázal představit jiného interpreta, který by ji dokázal pochopit a uchopit tak, jak ji on napsal ve svém komplikovaném životním období. Netradiční videoklip režíroval Richard Raiman. V něm je po celou dobu blízký záběr na Müllerovu tvář. "Moc se mi líbí, že to režisér pojal takto, myslím, že to není prvoplánový klip a že dokonale vystihuje atmosféru skladby," prohlásil Müller.

Zpěvák, skladatel a textař Landa, vydává po dvou letech novou píseň a lyric video Ukolébavka. Píseň, kterou složil i zaranžoval, nahrál v Hudební svatyni Vyšehrad s Tomy Krylem (kytary), Markem Žežulkou (bicí), Martinem Ivanem (baskytara), Jiřím Vopavou (housle) a Ondřejem Klímkem (příčné flétny, saxofon a dechový syntezátor). Za klávesy usednul sám. Ve skladbě ho doprovodil dětský sbor Coro Piccolo. "Tahle píseň vyjadřuje můj pocit ze současné doby a směru, kam míříme. Nebo vlastně, kde už pomalu jsme. Je to varování a už je na každém, jak s tím naloží," konstatoval Landa.