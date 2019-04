Praha - Mezi interprety tuzemské populární hudby, kteří nabízejí nové videoklipy, jsou zpěváci Xindl X, Adam Mišík a Miro Žbirka nebo skupina Kryštof. Až do Londýna vyrazila natočit klip skupina Czech It. Videoklip složený z přání fanoušků i známých osobností nabízí pražská kapela Jamaron. ČTK o tom informovali mediální zástupci umělců.

Už pátý klip k loňskému albu Sexy Exity představuje Xindl X. Tentokrát vsadil na píseň Alenka, ve které se zamýšlí nad pocitem osamělosti ve světě sociálních sítí. Také na novém videoklipu spolupracoval s režisérem a výtvarníkem Ondřejem Pfeifferem. "Alenka je osobně moje nejoblíbenější skladba z desky a na koncertech si ji taky nejvíc užívám," uvedl Xindl X.

Adam Mišík k písni Démoni natočil potemnělý videoklip v režii Petra Simona. Po úspěchu předchozího singlu V Tobě, jehož oficiální videoklip a lyric video nasbíraly dohromady přes dva miliony přehrání na YouTube, pokračuje Mišík ve spolupráci s dvojicí producentů Marcelem Procházkou a Ondřejem Fiedlerem. "Celá píseň je inspirovaná toxickým vztahem, nemožností se posunout dál, i když víme, že by to bylo správné. Ústřední myšlenka vychází z mých osobních prožitků poslední doby," uvedl Mišík.

Skupina Czech It se vydala natočit videoklip Letters do Londýna. Do hlavních rolí příběhu byly obsazeny dvě děti - Julie a Lukáš. Režie se ujal Ondřej Soukup. "Chtěli jsme ten věčný příběh o lásce, o tom, že nikdo nechce být úplně sám, o hledání toho druhého a o cestě za ním, umocnit obsazením dětí do hlavních rolí. Ta dětská láska je jiná. Je čistá, nezkažená, nepřetvarovaná. A to jsme chtěli, aby bylo z klipu cítit," podotkl frontman Daniel Marczell.

Videoklip k písni Habaděj přání složený z přání fanoušků i známých osobností nabízí pražská kapela Jamaron. Jeho tvorba trvala téměř rok a vedle více než stovky fanoušků se v něm objevují například Tereza Mašková, The Tap Tap, Jananas, Jan Haubert, Pokáč, Voxel nebo Zdeněk Godla z populárního seriálu Most! "Ve videoklipu můžete vidět letní slunce i rekordní sněhovou nadílku v Praze-Holešovicích. To dokazuje, jak dlouhou dobu jsme klip připravovali," podotkl zpěvák a kytarista Ondřej Dostál.

Nový singl Mira Žbirky Každý chce byť naj ve videoklipu připomíná dobu slavného Semaforu a film Miloše Formana Konkurs. Stejně jako film, tak i klip se v režii Davida Žbirky natáčel v prostorách divadla a podobně jako ve filmu i v klipu se objeví Jiří Suchý. "To, že si pan Suchý našel čas, přijal úlohu v našem klipu a umožnil nám natáčet přímo u něj v divadle, je pro mne velká čest," konstatoval Žbirka.

Už čtvrtým singlem připomíná skupina Kryštof své výběrové album 25, kterým před dvěma lety oslavila čtvrt století na scéně. Po rádiových hitech Šňůry, Zůstaň tu se mnou (Za sny) a Naviděnou přichází se skladbou Nesmím zapomenout, která je adresována všem matkám. Singl doprovází lyric video, v němž členové kapely nechávají nahlédnout do svých rodinných fotoalb. "Je to píseň pro všechny mámy na světě a o trochu víc pro ty naše, které nás vždy podporovaly, ale taky dokázaly podrobit kritice, když to bylo potřeba. A všechny jejich zásadní rady jsme vložili do této písně, která je zároveň velkým díky," uvedl zpěvák Richard Krajčo.