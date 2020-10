Praha - Nové hudební klipy nabízejí zajímavá a nečekaná spojení. Ewa Farna spolupracuje s Vojtěchem Dykem, Pokáčovu partnerku si zahrála youtuberka Shopaholic Nicol, Michal Horák si pozval herce Hynka Čermáka. Mnoha filmovými partnery z komedie Bábovky se obklopila Barbora Poláková, zatímco písničkář Voxel vydal duet se svou ženou Marií. V zatím posledním klipu Marka Ztraceného se zase objevil Karel Roden. ČTK o tom informovali mediální zástupci umělců.

Ewa Farna a Vojtěch Dyk se spojili, aby nazpívali píseň Zuzany Navarové a skupiny Nerez s názvem Kočky v novém aranžmá Petra Kovaříka. Píseň je součástí projektu Folk Swings, který propojuje osobnosti převážně české folkové scény. Skladba vznikla pod taktovkou producenta desky a lídra kapely B-Side Band Josefa Buchty. "Vojta je neskutečný zpěvák, ovládá svůj hlas neuvěřitelným způsobem. A tak, když jsem dostala nabídku od B-Side Bandu si zazpívat s tolika hudebníky a Vojtou k tomu, byla jsem poctěna," uvedla Farna. Videoklip se natáčel v Brně pod vedením režisérky Hany Mikoláškové a kameramana Jana Turka.

Písničkář Pokáč zamířil v novém klipu Cowboy na Divoký západ. Klip natočil Jakub Mahdal ve westernovém městečku Šikland a Pokáčovu kovbojskou partnerku si zahrála youtuberka, blogerka a moderátorka Shopaholic Nicol. "Písnička Cowboy s nadsázkou vypovídá o tom, jak lidé z města nahlíží na lidi z venkova. Zároveň je to ale taky prostě srandovní sonda do duše jednoho namistrovanýho městskýho týpka, co neuznává nic kromě kaváren a chytrých telefonů," přiblížil skladbu Pokáč.

Písničkář Michal Horák v novém klipu Vpoho! vystřídal hned několik rolí, při kterých se baví, a nerozhodí ho ani volný pád nebo mít za šéfa Hynka Čermáka. "Nejblíže mi ze všech lokací a rolí bylo nejspíš letištní prostředí, to mě odmalička fascinovalo," uvedl Horák, který ve výpravném klipu v režii Martina Hammerschlaga zvládl mimo jiné roli baristy, basketbalisty-rapera, zvládl se stát zaměstnancem století a coby pilot-kaskadér pod dohledem profesionálů si vyzkoušel i tandemový seskok z letadla.

Nový klip a singl Barbory Polákové PoloVina doprovází film Bábovky. Videoklip vznikl v režii Rudolfa Havlíka, jenž je zároveň režisérem a spoluautorem scénáře filmu. V něm Poláková ztvárnila roli Karolíny. Havlík klip poskládal dílem z filmových záběrů, dílem z nově natočeného materiálu. Nechybí v něm Polákové filmový partner Rostislav Novák, Jiří Langmajer a další protagonisté Bábovek, ale ani Radka Třeštíková, autorka knižní předlohy.

Písničkář Voxel vydal duet se svou ženou Marií. V klipu My dva jsme se našli hraje několik spřátelených párů a dvojic, například Pokáč a jeho žena a František Černý a Karel Holas z Čechomoru. "V klipu se objevuje několik různých párů a dvojic, které se různě provokují a dělají si naschvály. Máme škodolibou radost, že jsme mohli v našich situacích vidět i naše kamarády," uvedl Voxel ke klipu, o jehož režii se postaral Ondřej Soukup.

Dalším singlem Marka Ztraceného je skladba Když tě život kope do zadku, ke které vznikl i videoklip s Karlem Rodenem. O režii se postaral Martin Linhart. "V novém klipu exceluje asi největší herec současnosti Karel Roden, kterého se mi podařilo přesvědčit na jedné z jeho schůzek, kam jsem se netaktně vetřel, a než se stačil nadechnout, řekl jsem mu, jak moc o něj v klipu stojím. Karel zareagoval fantasticky a po pár dnech už jsme psali scénář," uvedl Ztracený, jehož předchozí videoklip Tak se nezlob má přibližně osm milionu zhlédnutí, což z něj dělá jeden z nejúspěšnějších domácích videoklipů tohoto roku.