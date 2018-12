Praha - Kina příští rok nabídnou napínavý příběh českého leteckého esa Narušitel, cestovatelský snímek Trabantem tam a zase zpátky a komedii Příliš osobní známost. Drama Narušitel do kin, kde bude mít premiéru 24. ledna, doprovodí i píseň a videoklip Michala Hrůzy. Cestovatel Dan Přibáň uzavře na plátnech kin svou jedenáctiletou cestu trabantem kolem světa v dubnu příštího roku. Na jaře by se měl v kinech objevit také další film podle knižní předlohy slovenské spisovatelky Evity Twardzik (Urbaníkové) Příliš osobní známost. ČTK o tom informovali mediální zástupci a jejich tvůrci.

Film Narušitel vznikl na motivy skutečného příběhu armádního pilota Vladislava Baldy, který natočil jeho vnuk David Balda. V hlavní roli se objeví Jiří Dvořák. "Je to film o útěku za svobodou, o kontrastu mezi službou v armádě a láskou k létání. Chceme nejen vzpomenout na zločiny StB, ale taky ukázat na piloty, kteří to neměli v této komplikované době socialismu jednoduché," uvedl režisér Balda. Ve snímku se objevuje řada unikátních strojů, které brázdily nebe v době, v níž se film odehrává. Letadlo, na jehož křídlech se hlavní hrdina pokusí o přelet hranic, je stroj z roku 1953, který k takové cestě za svobodou kdysi skutečně posloužil.

V pokračování cestovatelského filmu Trabantem tam a zase zpátky se Dan Přibáň napojuje na trasu první expedice. Na cestě z Asie do Prahy domů ujede 17.237 kilometrů. Filmaři tentokrát zachycují divokou jízdu z jižní Indie přes Nepál, Himálaj, Pákistán, Čínu, Kyrgyzstán až do Uzbekistánu a odtud přes Rusko, Ukrajinu a Slovensko do Česka. Osmičlenný tým definitivně dokázal, že k projetí světa není potřeba drahých terénních vozů, ale stačí dva trabanty, polský fiat a stará česká motorka Jawa 250. Česká kina se nyní mají možnost utkat o slavnostní předpremiéru 4. dubna 2019, distribuční premiéra ve všech ostatních kinech se uskuteční 11. dubna. Slavnostní předpremiéra za účasti delegace bude v kině, které největším počtem hlasů diváků vyhraje internetové hlasování. Film Trabantem tam a zase zpátky uzavírá Přibáňovy cestovatelské projekty nesoucí hromadný název Trabantem napříč kontinenty.

Snímek Příliš osobní známost natočili tvůrci komedie Všechno nebo nic, kterou minulý rok vidělo v českých, slovenských a polských kinech přes 850.000 diváků. Je příběhem o třech ženských pohledech na život a třech způsobech vnímání lásky. V hlavních rolích se představí Eliška Balzerová, Tatiana Vilhelmová a Petra Hřebíčková. České trio doplní slovenští herci Ľuboš Kostelný a Marián Mitaš, Chorvat Janko Popović Volarić a Branislav Trifunović a Predrag Manojlović ze Srbska. Posledně jmenovaný si zahrál například i v kultovním filmu režiséra Emira Kusturici Černá kočka, bílý kocour. "Podařilo se nám dát dohromady velké herecké osobnosti, které pro mě byli na place novou inspirací," uvedla režisérka Marta Ferencová, která spolu s Urbaníkovou opět napsala k filmu scénář.