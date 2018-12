Ústí nad Labem - Seriál Rapl se po natáčení znovu vrátil do Ústí nad Labem, tentokrát do kina Hraničář. Zájemci se tam dnes setkali s tvůrci Rapla a mohli zhlédnout dva díly z nové, druhé série. Filmaři strávili při natáčení seriálu Rapl 2 v Ústí nad Labem 45 dní. Poslední klapka padla v září. Na premiéru v České televizi se mohou diváci těšit 7. ledna.

Kvůli zpoždění příjezdu z Prahy promluvili k přítomným divákům jen krátce režisér Jan Pachl a kreativní producent Josef Viewegh. Tématem, které propojuje všech 13 dílů druhé série, je řeka. Ta také připravila filmařům jednu z potíží. "Dva díly jsou spojeny s lodí. Protože kvůli suchu byla plavba zastavena, nastaly komplikace. Naštěstí nám Povodí Labe pustilo vlnu, a my jsme za šest hodin museli zvládnout všechny scény s plavidlem," uvedl režisér Pachl.

"Filmová kancelář Ústeckého kraje splnila všechno, co jsme si slíbili na začátku projektu, vlastně to ještě překonali, a bez jejich spolupráce by pokračování seriálu nemohlo vzniknout, nebo by určitě stálo ještě více peněz a úsilí," řekl kreativní producent České televize Viewegh.

S diváky se poté před promítáním pozdravili představitelé hlavních rolí Lucie Žáčková, Lukáš Příkazský a Alexej Pyško. Představitel Kuneše Hynek Čermák se akce z pracovních důvodů nezúčastnil.

"Ústecký kraj je k filmařům velmi vstřícný. Jsme moc rádi, s jakým nadšením se do projektu všichni zapojili a že spolupráce na takto rozsáhlém projektu byla oboustranně prospěšná. Fakt, že se filmaři do regionu vrací, aby takto poděkovali, hovoří za vše," řekla Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje.

Filmové štáby Ústečané vídali od listopadu poblíž kulturního domu v centru města, kde byla situována ubytovna. Natáčení skončilo v přístavišti, kde administrativní budovy využili filmaři k vytvoření komisařství. Při natáčení pomáhala Filmová kancelář Ústeckého kraje a také složky integrovaného záchranného systému. Filmaři spolupracovali i s řadou místních dodavatelů, na krátkodobé pomocné práce využili na 50 místních obyvatel. Ze 700 přihlášených komparsistů pak štáb využil přes 100 místních, kteří odehráli na 3000 hodin před kamerou.

"Jsem rád, že stále více filmařů míří do našeho kraje. Pro region je přítomnost štábu a celé natáčení velkým ekonomickým přínosem a naše filmová kancelář napomáhá tomu, aby byl tento přínos umocněn. Můžeme také náš region přiblížit i širší veřejnosti. Velký dík patří hlavně kolegům z Filmové kanceláře Ústeckého kraje, kteří s filmaři aktivně spolupracují," řekl krajský radní pro cestovní ruch Zdeněk Matouš.