Nové britské pasy po odchodu z EU se budou vyrábět v Polsku

Londýn - Občané Spojeného království začnou dostávat nové pasy po odchodu Británie z Evropské unie už od března. V pátek to oznámilo britské ministerstvo vnitra. Už se ale nezmínilo, že se tyto pasy budou vyrábět v Polsku. Upozornil na to list The Times.

"Jednou z brexitových ironií je, že jedenáctiletý kontrakt v hodnotě 260 milionů liber (7,8 miliardy Kč) loni vyhrála dceřiná společnost francouzské nadnárodní skupiny Thales, poté co neuspěl britský zájemce De La Rue," napsal deník.

Zakázku přitom bude francouzsko-nizozemská firma realizovat v továrně v Polsku, a to na základě pravidel EU pro zadávání veřejných zakázek.

"Takže všechny nové pasy se budou dělat v továrně společnosti v polském městě Tczew a pak dovážet do Spojeného království," napsal list The Times. K tomu ironicky dodal, že v době podpisu kontraktu vláda slibovala, že se tak zajistí 70 nových pracovních míst v Británii.