Nové berlínské letiště se rozšířilo, otevřelo terminál 2

Berlín - Letiště Willyho Brandta na pomezí Berlína a Braniborska, které je v provozu od října 2020, se dnes rozšířilo o novou odbavovací halu. Terminál 2 byl sice dokončen už na konci předloňského léta, ale kvůli následkům pandemie nemoci covid-19 nebyl tehdy uveden do provozu společně s novým letištěm. Dnešní zprovoznění terminálu přitom s pandemií úzce souvisí, neboť dodržování karanténních opatření a také postupné zotavování letecké dopravy si žádá i dodatečné prostory.

"Rozhodnutí padlo loni na podzim, kdy jsme viděli, že kvůli pandemii mnoho odbavovacích procesů, které jsou běžně rychlé, jsou nyní ve skutečnosti pomalé a vyžadují více času i prostoru," řekla novinářům šéfka letiště Aletta von Massenbachová. "Rozhodli jsme se proto zprovoznit terminál 2 v letním letovém plánu. Letní letový plán začíná 27. března, my jsme ale start terminálu o tři dny uspíšili," uvedla.

Podle von Massenbachové se rovněž začíná zlepšovat situace v letecké dopravě. Letiště pro letošní rok očekává 17 milionů cestujících, v loňském roce to bylo necelý deset milionů. Papírově by tak i nadále postačil ústřední terminál 1 s roční kapacitou 25 milionů cestujících, hygienická opatření si ale žádají více prostoru. To se ukázalo už loni během podzimních prázdnin, kdy se na letišti kvůli náporu cestujících a nedostatku personálu odehrávaly chaotické scény. Mnozí cestující, i když přijeli k odbavení s dostatečným předstihem, čekali ve frontách i několik hodin, takže nestihli letadlo. Velké problémy byly i s odbavováním zavazadel.

Zopakování chaosu by měl terminál 2 s roční kapacitou šesti milionů cestujících předejít. O nadcházejících velikonočních prázdninách letiště předpokládá další vlnu mimořádného zájmu. "Na Velikonoce očekáváme až 70.000 cestujících denně, z toho 10.000 připadne na terminál 2," řekla von Massenbachová.

Letiště včetně terminálu 2 bylo sice dokončeno před necelými dvěma roky, ale nová odbavovací hala se od ústředního terminálu výrazně liší. Vzdušný přístav, který nahradil tehdejší letiště Tegel na severozápadě a Schönefeld na jihovýchodě metropole, se začal stavět v roce 2006 a zprovozněn měl být po pěti letech. Otevření letiště se nakonec kvůli plánovacím chybám, stavebním pochybením a technickým nedostatkům o devět let protáhlo.

Výstavba terminálu 2 byla naopak bezproblémová. Letiště se rozhodlo pro jeho vybudování v roce 2017 a v létě 2020 bylo vše hotovo. Rychlost výstavby souvisí i s povahou samotného terminálu, o kterém bývalý šéf letiště Engelbert Lütke Daldrup řekl, že to není žádná katedrála cestování, ale mimořádně funkční budova. Betonová konstrukce se před cestujícími neskrývá za obložením a viditelná jsou rovněž kabelová a technická vedení, která nejsou schovaná v podhledech.

Stejný názor jako Lütke Daldrup má i jeho nástupkyně von Massenbachová. "Je to budova velmi funkční, velmi rychlá, umožňuje rychlé procesy, je kompaktní. To vše je něco, co letecká doprava potřebuje," řekla. Zdůraznila přitom, že terminál 2 klade co největší důraz na automatizaci, o čemž svědčí všudypřítomná samoodbavovací zařízení.

"Automaty máme samozřejmě i na terminálu 1, ale zde je jejich kvóta vyšší. Je to něco, co aerolinky požadují a jakým směrem chtějí odbavování směrovat," řekla von Massenbachová. Minimální zdržení cestujících si slibuje také od bezpečnostních kontrol. Na to upozornil i berlínský policejní prezident Karl-Heinz Weidner.

"Úsek bezpečnostních kontrol je 21 metrů dlouhý, což je dvojnásobek délky kontrolního stanoviště na terminálu 1," řekl Weidner novinářům. "Hlavní výhodou je, že v jedné takové bezpečnostní uličce mohou být paralelně odbavováni a kontrolováni až tři cestující," uvedl. Dodal, že bezpečnostní stanoviště není oproti terminálu 1 jen dvojnásobně dlouhé, ale že jedna taková ulička zvládne za hodinu dvakrát více cestujících. Bezpečnostních uliček má terminál 2 osm.

Nově zprovozněná odbavovací budova je navíc plně propojena s ústředním terminálem přes můstek. Na rozdíl od terminálu 1 nemá přímý vstup do podzemní železniční stanice, pěší vzdálenost je však pouze v jednotkách minut.

Terminál 2, který je zamýšlen pro nízkonákladové aerolinky, bude prozatím využívat irský dopravce Ryanair pro všechny své odlety. Od dubna zde bude Ryanair odbavovat i přílety. Jako první spoj pro otevření terminálu byl vybrán odpolední let do Stanstedu, který je jedním z letišť obsluhujících Londýn.

Letiště Willyho Brandta má ještě terminál 5, který vznikl přejmenováním bývalého letiště Schönefeld. Tento terminál byl určen rovněž pro nízkonákladové letecké společnosti, kvůli pandemii byl však loni v únoru dočasně uzavřen. Termín opětovného zprovoznění znám není, pětka navíc nyní slouží jako nouzové ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny. Podle von Massenbachové není pátý terminál pro příští roky potřeba. V budoucnu se navíc předpokládá výstavba odbavovacích hal 3 a 4 přímo u ústředního terminálu.