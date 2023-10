Nové autobusy MHD v unii by měly mít od roku 2030 nulové emise, ČR je proti

Slavnostní uvedení prvního vodíkového autobusu, vozidla Škoda H’CITY, do zkušebního provozu s cestujícími v Praze, 14. července 2023, Praha.

Lucemburk - Všechny nové městské autobusy v Evropské unii by měly mít podle návrhu Evropské komise od roku 2030 nulové emise, Česko by ale rádo tento termín posunulo až na rok 2035. Novinářkám to dnes v Lucemburku řekl ministr dopravy Martin Kupka, který Prahu na jednání zastupuje společně s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem.

Poslední podoba návrhu normy, která se týká emisí pro těžká vozidla, je podle ministra Kupky pro Češko "příliš ambiciózní a mohl by výrazně ohrozit konkurenceschopnost evropského průmyslu a významně ovlivnit i možnosti našich dopravců". "Prodloužení o pět let by dávalo prostor jako výrobcům, tak i regionům, jednotlivým městům a pochopitelně také dopravcům zajistit nezbytné investice," dodal český ministr dopravy. Jak doplnil, jestliže dnešní jednání "nenaplní naše očekávání", bude Česká republika hlasovat proti.

Pokud jde o bezemisní městské autobusy, v Česku jich zatím jezdí jen málo. Jak uvedl ministr Kupka, "nižší desítky procent". Nejdále je podle něj město Ostrava, ale i další města se postupně připravují na to, jak zajistit větší podíl bezemisních dopravních prostředků, nejen autobusů, ale i trolejbusů. "Města ale opravdu potřebují delší čas k tomu, aby se na to mohly připravit," dodal ministr dopravy.

Návrh, který Evropská komise představila letos v únoru, je součástí takzvané Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). Aby pravidla začala platit, musí je schválit členské státy EU a Evropský parlament.

Odvětví těžkých vozidel je odpovědné za více než čtvrtinu emisí skleníkových plynů ze silniční dopravy v EU a za více než 6 procent celkových emisí skleníkových plynů v EU. Brusel proto chce v rámci své zelené strategie vedle osobních aut ekologicky čistší provoz také u těžších vozů. Dnes projednávaná norma se týká nákladních automobilů (nad pět tun), městských autobusů (nad 7,5 tuny) a také přípojných vozidel (nad osm tun).