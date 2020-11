Nové album Řeka je výsledkem dobrodružné cesty Lenky Dusilové

Praha - Nové album Řeka Lenky Dusilové je výsledkem přirozeného vývoje a dobrodružné cesty, spojené s její povahou otevřené novým hudebním impulzům. Novinka vznikla ve spolupráci s producentem Petrem Ostrouchovem a dalšími spolupracovníky. Navazuje na titul V hodině smrti vydaný s kapelou Baromantika i starší projekt Eternal Seekers s Clarinet Factory a Beatou Hlavenkovou. "Je to kontinuita, která se stále prohlubuje spolu s objevováním mého potenciálu," uvedla Dusilová v rozhovoru s ČTK.

Výrazný podíl na zvuku alba má i renomovaný hudebník a producent současné elektronické hudební scény Ondra Mikula, vystupující pod jménem Aid Kid. Nahrávka Řeka vznikla přispěním zkušených hudebníků, mezi nimiž jsou bubeníci Roman Vícha a Miloš Dvořáček, baskytarista Matěj Belko, hráči na klávesové nástroje Martin Brunner a Vojtěch Procházka, saxofonista Marcel Bárta, trumpetista Oskar Török, violoncellistka a zpěvačka Dorota Barová, kontrabasista Jiří Slavík, kytarista Josef Štěpánek, klavíristka Beata Hlavenková nebo Concept Art Orchestra.

"Vybírám si k realizaci hudby takové spolupracovníky, ke kterým mám důvěru, se kterými si máme co dát a navzájem se od sebe učíme. Hudebně jsem v první půli svého hudebního života tápala a snažila se najít zdroj inspirace jak svou hudbu dělat a o čem zpívat. Zpočátku mé kariéry jsem narážela skrze různorodé zkušenosti na to, co mi jde a nejde a postupně začala stavět na vlastnostech, v kterých jsem silná, až jsem se dostala ke svobodomyslnějšímu vyjádření," uvedla Dusilová. "Oba producenti alba Řeka pocházející sice každý z odlišného hudebního světa, ale právě mix jejich vlastností skvěle zafungoval a oni dokázali do nahrávky převést mé představy tak, aby moje emoce v toku hudby zůstaly autentické a vše fungovalo v kontrastech tak, jak jsem si to přála. Miluju, když někdo moje nápady posouvá někam dál," dodala.

Autorkou osobně laděných textů je většinou Dusilová, významným tvůrčím partnerem jí byl Martin E. Kyšperský z kapely Květy. "Absolutně vycházel vstříc mým představám, umí se na mě napojit a daná témata rozebírat do hlubin," uvedla Dusilová, která dále využila texty Doroty Barové a básně Malgorzaty Lebdové a Irmy Geisslové.

Ve skladbě Tma je spoluautorkou Monika Načeva a zpívá v ní Iva Bittová. Trojice Dusilová, Bittová a Načeva, zpěvačky s rozdílnými hudebními kořeny, které působí převážně samostatně, od roku 2017 vystupuje v koncertním projektu Spolu. "V písni Tma nahrála krásné zdobné detaily na klavír i hudebnice Beata Hlavenková, mám tedy v této písni všechny moje ženy, se kterými mě pojí silné hudební napojení už z minulosti," konstatovala Dusilová, jejíž nová tvorba spočívá v práci s emocemi, kdy k vymyšleným hudebním tématům přidává hlas a různé zvuky.

K albu vznikl videoklip k písni Vlákna. Natočil ho režisér Viktor Tauš v Mariánských Lázních v opuštěné budově Miramonte, postavené v roce 1905, v níž byla mezi lety 1963 a 2006 dětská léčebna. "Je to fortelně natočený klip. Zadání a vize režiséra byli nekompromisní a pro mě výzva, jak se v diskomfortních podmínkách během osmihodinového natáčení zacykleného stavění a rozbíjení poprat se svou malou fyzickou kapacitou," podotkla Dusilová.

Právě videoklip je spolu s rozhovory do médií cestou, jak v době opatření proti pandemii koronaviru dostat nové album k posluchačům. "Nemíním rezignovat na své plány, nastala situace, které se musíme přizpůsobit, svět nepřestal žít. Je třeba hledat nové způsoby, jak k lidem dostat kulturu, třeba budou více doma poslouchat hudbu. Hodně využíváme sociální sítě, kam se lidé obracejí, když televize dávají kultury tak málo," uvedla Dusilová.

Zpěvačka bude například 30. listopadu vysílat svůj koncert živě v reálném čase v Televizi Naživo v režii Tauše a na jediný záběr kamery Martina Douby.

Předchozí Dusilové album Live at Café v lese vyšlo v roce 2013. Dusilová za něj získala cenu Akademie populární hudby Anděl za rok 2013 v kategorii zpěvačka.