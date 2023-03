Nové album Metalliky mohou zájemci slyšet den před vydáním i v českých kinech

Praha - Nové album americké metalové kapely Metallica s názvem 72 Seasons mohou zájemci slyšet 13. dubna, den před jeho vydáním, také ve vybraných českých kinech. Všech dvanáct nových skladeb o celkové délce 77 minut si budou moci fanoušci vychutnat i v prostorovém zvuku Dolby Atmos. Každou píseň bude doprovázet vlastní videoklip a komentář členů kapely. ČTK o tom za distribuční společnost Aerofilms informovala Sabina Coufalová.

"Pro fanoušky Metalliky je to obrovská příležitost slyšet nové album mezi prvními. Jsme nesmírně rádi, že můžeme být součástí tohoto historického globálního okamžiku - propojení Metalliky s jejími fanoušky prostřednictvím tohoto přenosu," uvedla Kymberli Fruehová ze společnosti Trafalgar Releasing, která se v minulosti postarala mimo jiné o kinodistribuci dokumentu S&M? mapujícího spojení Metalliky a symfonického orchestru ze San Franciska.

Z nového alba zatím Metallica zveřejnila skladby Lux ?terna, Screaming Suicide a If Darkness Had a Son. Název novinky 72 Seasons odkazuje k prvním formativním osmnácti letům lidského života.

Koncert Metalliky loni v červnu zakončil v pražských Letňanech festival Prague Rocks. Hlasité produkci aplaudovalo podle pořadatelů téměř 50.000 diváků. Další stovky lidí koncert sledovaly zpoza plotu.

Skupina Metallica v Česku hraje opakovaně, naposledy se v Praze představila v květnu 2019, kdy v Letňanech na koncertu svého turné WorldWired Tour nabídla nadšenému publiku písně ze své tehdy nové desky Hardwired...to Self-Destruct i staré hity. Podle pořadatelů tehdy dorazilo přibližně 70.000 návštěvníků.

Metalliku založil v roce 1981 v Los Angeles bubeník Lars Ulrich spolu se zpěvákem a kytaristou Jamesem Hetfieldem. Velký ohlas měly její desky Ride the Lightning z roku 1984 a Master of Puppets z roku 1986. Druhá z nich se stala prvním metalovým albem, které zařadila americká Kongresová knihovna do Národního registru nahrávek. Mezi hudební superhvězdy kapelu katapultovala deska Metallica (černé album) z roku 1991.

Spolupráce kinařů s hudebním průmyslem je poměrně častá. V České republice před časem uvedli mimo jiné v kinech dokumenty Lemmy o lídrovi britské heavymetalové skupiny Motörhead Lemmym Kilmisterovi, Rammstein - In Amerika nebo Depeche Mode: Spirits in the Forest.