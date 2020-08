Nové album bere Fencl jako svoji napůl sólovou desku

Praha - Album Na kraji nebe, které vyšlo pod hlavičkou Ondřej Fencl a Hromosvod, mělo být původně první sólovou deskou hudebníka a textaře Fencla. Nakonec projekt zůstal na půl cesty mezi produkcí folkrockové skupiny Hromosvod a hudebními aktivitami jejího frontmana, který mimo jiné působí jako člen kapel a manažer Luboše Pospíšila, Vladimíra Merty nebo Schodiště. "Pojali jsme to jako páté studiové album Hromosvodu a moji první sólovku zároveň," řekl v rozhovoru s ČTK Fencl.

Křest desky bude 5. listopadu v ostravském Parníku. "Pro Prahu zatím hledáme termín v Malostranské besedě, což je naše domovská scéna. Ideálně také v listopadu, kdy si připomeneme 26 let Hromosvodu. K tomu bude na naše poměry cosi jako turné po republice, budeme vozit desku kam to jen půjde," uvedl.

Devětatřicetiletý hudebník je také textař. Jeho nedávná básnická prvotina Všetečky zabodovala u literárně-kritické obce. Texty považuje za důležitou součást svých písní. "Proto na koncertech cepujeme zvukaře, ať lidé dobře slyší, o čem zpíváme. To je důležité pro skoro všechny české kapely, třeba takový Kabát lidé poslouchají z velké části kvůli textům. Dříve jsem textařskou a básnickou část své tvorby odděloval, na nové desce jsem některé své básně 'vykradl'. Mám jich nastřádáno asi 250, tak si to můžu dovolit," řekl Fencl.

Od roku 2007 je Fencl kapelníkem 5P Luboše Pospíšila. Hraje také s Vladimírem Mertou, Oskarem Petrem, se skupinou Schodiště, příležitostně s revivaly Lucie a Beatles, dříve měl autorský projekt Nahoře Pes a působil v obnovené sestavě Marsyas 2014. Před časem vytvořil trio s houslistou Janem Hrubým a hráčem na keltskou harfu Seanem Barrym. "Tenhle projekt vznikl náhodou, když Vláďa Merta jednou nemohl na koncert, my zahráli bez něho a lidem se to líbilo," podotkl Fencl.

Muzikantský samouk, kytarista a klavírista, před lety dokončil magisterská studia žurnalistiky a vedle vystupování na pódiu se občas kultuře věnuje i jako hudební publicista. Píše pro Lidové noviny, iDnes nebo Novinky. "Jsem hlavně rád, že jsem díky rozhovorům stihl poznat muzikantské nestory jako jsou Mirek Hoffman nebo Dušan Vančura... kteří už dnes nejsou mezi námi" uvedl.

Fencl se letos dostal až do závěrečného kola konkurzu na místo hráče na klávesové nástroje v kapele Olympic. Nakonec zvítězil Pavel Březina. "Smutný jsem byl asi čtvrt hodiny. Pak jsem si uvědomil, že je to asi dobře. Celé léto bych točil novou desku Olympiku, zastavilo by to moje další hudební aktivity," uvedl Fencl.

Se skupinou Olympic a jejím lídrem Petrem Jandou Fencl i tak spolupracuje. Dosud mají spolu 12 písniček, na chystané desce bude mít pět textů a podle jednoho z nich, Kaťata, se album zřejmě bude jmenovat.