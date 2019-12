Nováková začala Tour de Ski 23. místem, vyhrála Johaugová

Lenzerheide (Švýcarsko) - Běžkyně na lyžích Petra Nováková skončila v první etapě Tour de Ski třiadvacátá, Kateřina Razýmová doběhla v závodu s hromadným startem o tři místa za ní. Mezi muži byl z českých závodníků ve švýcarském Lenzerheide nejlepší Michal Novák na 26. místě. Ženám na trati 11 kilometrů volnou technikou vládla favorizovaná Norka Therese Johaugová, vedoucí žena Světového poháru. Muži běželi 14 km a zvítězil Rus Sergej Usťugov.

Kateřina Janatová si 33. místem zajistila nejlepší výsledek v SP v distančním závodu v kariéře, Sandra Schützová projela cílem jednašedesátá. Petr Knop se chvilku držel v bodované třicítce, ale skončil 44., Adam Fellner dojel 72.

Zpočátku byla z Češek lepší Razýmová a mezičasem po 2,6 km projela šestnáctá. Pak se ale propadala a nenavázala na tři umístění v desítce z úvodu sezony. Na 26. místě nakonec zaostala za vítězkou o minutu a čtvrt. Nováková se pohybovala za dvacítkou a doběhla s odstupem 1:02 minuty za Johaugovou.

S norskou hvězdou držely soupeřky krok jen tři kilometry, pak Johaugová všem ujela a zvítězila stejně jako v předešlých distančních závodech sezony. "Nečekala jsem to, hromadný start není můj oblíbený závod," řekla. Druhá skončila s odstupem 12,3 vteřiny její krajanka Heidi Wengová a třetí byla Švédka Ebba Anderssonová.

Vítězka Tour de Ski z let 2014 a 2016 Johaugová si připsala dvanáctou etapovou výhru a jen dvě ji dělí od rekordmanky Justyny Kowalczykové z Polska.

V závodu mužů jelo pole přes deset kilometrů ve velkém balíku. Marně zkusil ujet Rus Alexandr Bolšunov, uspěl až jeho krajan Usťugov atakem ve stoupání po mezičasu na 12,3 km.

O druhé místo se podělili loňský vítěz Tour de Ski a vedoucí muž seriálu SP Nor Johannes Hösflot Klaebo a Bolšunov, nerozhodl ani fotofiniš. Do první desítky se vešlo dalších šest Norů a Švýcar Dario Cologna, se čtyřmi celkovými výhrami rekordman Tour de Ski.

V neděli jsou na pořadu sprinty volnou technikou.

Výsledky závodu SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Lenzerheide (Švýcarsko):

Ženy - 11 km volně s hromadným startem: 1. Johaugová 28:12,1, 2. H. Wengová (obě Nor.) -12,3, 3. Anderssonová (Švéd.) -12,9, 4. Östbergová -13,1, 5. Jacobsenová (obě Nor.) -24,1, 6. Něprjajevová (Rus.) -40,1, 7. T. U. Wengová (Nor.) -40,6, 8. Lundgrenová -41,3, 9. Kallaová (obě Švéd.) -41,9, 10. Niskanenová (Fin.) -42,0, ...23. Nováková -1:02,6, 26. Razýmová -1:15,7, 33. Janatová -1:47,6, 61.

Schützová (všechny ČR) -3:10,7.

Průběžné pořadí SP (po 9 z 38 závodů): 1. Johaugová 591, 2. H. Wengová 442, 3. Digginsová (USA) 347, 4. Jacobsenová 309, 5. Maubetová Bjornsenová (USA) 281, 6. Pärmäkoskiová (Fin.) 276, ...15. Razýmová 158, 31. Nováková 64, 56. Janatová 17, 73. Beranová (ČR) 4.