Šanghaj - Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková ocenila dovozní veletrh China International Import Expo (CIIE), na který vyrazila do Číny spolu s prezidentem Milošem Zemanem a podnikatelskou delegací. Novinářům v Šanghaji řekla, že slibované uvolňování bariér pro dovoz do Číny všichni kvitují. V Číně podle ní mají šanci zaujmout i některé méně typické vývozní artikly, jako například právní či logistické služby.

Veletrh CIIE začal v Šanghaji v pondělí, jeho zahájení se zúčastnili kromě Zemana další světoví státníci. Čínský prezident Si Ťin-pching v úvodu akce naznačil další otevírání trhu své země. "Konkrétní lhůty nezmínil, ale zcela otevřeně mluvil o tom, že bariéry se budou postupně odstraňovat. Bylo to ze všech stran velice pozitivně kvitováno," řekla novinářům v Šanghaji Nováková.

Veletrh považuje za přínosný. "Nevím o žádném jiném světovém veletrhu, který by organizovala nějaká země na import do své země. Je to poměrně unikátní a obrovská příležitost pro všechny menší země závislé na exportu, jako je Česká republika," uvedla. Do Číny s prezidentem vyrazili čtyři ministři a 60 podnikatelů, což je podle ní nejvíc ze všech zemí.

Nováková považuje za důležité, že se mohou v Číně představit některé produkty, které nejsou pro vývoz typické. "Jako například právní služby, služby související s logistikou, zabezpečením distribuce a podobně," uvedla. Šanci mají čeští exportéři především v čínských regionech, míní. Veletrh má podle ní jednou vadu, a to fakt, že se ho neúčastní Spojené státy.

Podnikatele přítomné v Šanghaji rozdělila Nováková na dvě skupiny. První už v Číně podnikají a chtějí si upevnit a zlepšit pozici. "Druhá skupina příležitost hledá, dívá se po tom, co se dá exportovat. Bariér je pořád ještě řada, především u potravinářských produktů," dodala. Prezident se dnes vrací do Česka, Nováková ale bude až do 9. listopadu s podnikateli v provincii Kuang-čou.

Šéfka agentury CzechTourism Monika Palatková novinářům řekla, že rozvoj vztahů v turismu mezi ČR a Čínou je na dobré cestě. "Přírůstky jsou v posledních letech dvouciferné mezi 20 a 40 procenty," uvedla. V roce 2017 podle ní přijelo téměř půl milionu čínských turistů, což je výsledek mimo jiné čtyř přímých leteckých spojení.

Veletrh CIIE se koná od 5. do 10. listopadu. Akce se koná v areálu National Exhibition and Convention Center v Šanghaji, což je jeden z největších výstavních komplexů na světě s 13 halami a krytou výstavní plochou o výměře 400.000 metrů čtverečních. ČR má s Čínou dlouhodobě velký obchodní deficit. Český export loni dosáhl 56 miliard korun, import z Číny 475 miliard.