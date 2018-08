Ilustrační foto - Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková na tiskové konferenci poté, co byla 27. června 2018 v Praze uvedena do úřadu.

Ilustrační foto - Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková na tiskové konferenci poté, co byla 27. června 2018 v Praze uvedena do úřadu. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Opoziční politici kritizují vyjádření ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (za ANO). V rozhovoru pro internetovou televizi DVTV ke své účasti ve vládě vedené trestně stíhaným Andrejem Babišem (ANO) uvedla, že podobně jako on se při žádostech o dotace chovala "velká většina podnikatelů". Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek na twitteru píše o urážce podnikatelů, místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka o šílené argumentaci. Podnikatelů se zastal také místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček. Nováková se odpoledne za svoje vyjádření omluvila.

Policie obvinila Babiše z podvodu při financování farmy Čapí hnízdo, předseda ANO to označuje za účelové. Na vybudování rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo na Benešovsku byla čerpána dotace 50 milionů korun.

Podle Novákové Babišovo trestní stíhání "není zcela relevantní". "Takhle se chovala velká většina podnikatelů v té době, kteří si žádali o dotace, a trestně stíhaní nejsou," řekla v DVTV. Jde podle ní o politickou kampaň vedenou proti Babišovi a voliči ukázali, že jim jeho trestní stíhání až tak nevadí. "Tato země potřebuje vládu a je zapotřebí k tomu přistupovat pragmaticky," uvedla k tomu, že vláda, v níž zasedá, získala ve Sněmovně důvěru i díky hlasům komunistů.

Podle Kalouska je ale drtivá většina podnikatelů na rozdíl od Babiše poctivá. "Důrazně žádám ministryni Novákovou, ať neuráží podnikatele," napsal na twitteru.

Podnikatelů se zastal také Jan Skopeček (ODS). "Výroky vůči podnikatelům ze strany paní ministryně průmyslu a obchodu Novákové, která by se z titulu svého resortu měla podnikatelů primárně zastávat, považuji za skandální, nepravdivé a nepatřičné. Drtivá většina našich podnikatelů je slušná a poctivá," sdělil ČTK. Dotace podnikatelským subjektům považuje obecně za zlo. Jsou podle něj nespravedlivé, křiví tržní prostředí.

"Každý podnikatel fakt neoptimalizoval daňové přiznání přes korunové dluhopisy a nepřipravil tak stát o 55 milionů Kč a každý podnikatel fakt nezkoušel dotační podvod z evropských fondů. Docela šílená argumentace paní ministryně," uvedl na twitteru Jurečka. Poukázal tak na to, že Babiš nakoupil v letech 2013 a 2014 za 1,5 miliardy korunové dluhopisy vydané koncernem Agrofert, který v té době vlastnil. Výnosy z korunových dluhopisů vydaných do konce roku 2012 se přitom nemusí danit a firmy, které je vydaly, si mohou náklady na úroky odečíst z daní. Podobně tehdy postupovaly také jiné podniky.

Nováková se dnes odpoledne za své vyjádření omluvila. "Pokud se moje formulace v DVTV dotkla podnikatelů, omlouvám se. Situace s dotacemi totiž není vůbec jednoduchá a jak jsem dříve několikrát řekla, jsem jejich odpůrce," dodala ministryně.

Předseda Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků ČR Karel Havlíček dnes uvedl, že naplnit kritéria žádostí o evropské dotace není jednoduché a stoprocentní projekt prakticky neexistuje. "Bude-li chtít někdo něco najít, obvykle se mu to podaří. To ale neznamená, že žadatel je podvodník," uvedl.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova holdingu Agrofert, který je nyní ve svěřenském fondu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Po několika letech, kdy dodržovala dotační podmínku, se společnost vrátila pod Agrofert. Farmu Čapí hnízdo nyní vlastní společnost Imoba, která před několika týdny spornou dotaci státu vrátila.