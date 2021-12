Novák skončil ve sprintu SP v Davosu čtrnáctý, vládli Klaebo a Dahlqvistová

Davos (Švýcarsko) - Běžec na lyžích Michal Novák skončil ve sprintu Světového poháru v Davosu na 14. místě. Na bodované pozice dosáhlo ve Švýcarsku pět českých reprezentantů. Kateřina Janatová, jež se blýskla osmým kvalifikačním časem, obsadila 21. místo. Vyhráli favorité Johannes Hösflot Klaebo z Norska a Švédka Maja Dahlqvistová.

Novák postoupil z kvalifikace jedenáctým časem, přes čtvrtfinálové kolo ale nepostoupil. Stejně dopadli i jeho kolegové. V kvalifikaci čtrnáctý Ondřej Černý obsadil 18. příčku, Tomáš Kalivoda skončil na 24. pozici a Luděk Šeller byl hned za ním. V kvalifikaci neuspěl pouze Jan Pechoušek, který zůstal na 31. místě prvním nepostupujícím závodníkem. Od čtvrtfinále ho dělilo pět setin sekundy.

Novák dlouho doufal, že mu třetí místo ve čtvrtfinálové rozjížďce za Klaebem a dnes nakonec stříbrným Sergejem Usťugovem bude stačit na postup časem. "Už jsem myslel, že to na postup z pozice lucky looser bude stačit, takže teď převládá zklamání z toho, že to nevyšlo. Semifinále je pro mě taková bariéra, přes kterou se snad brzy dostanu. Možná už příští týden v Drážďanech, i když tam to sedí spíše jiným somatotypům," uvedl v tiskové zprávě Novák.

Janatová doplatila ve své rozjížďce na kontakt se soupeřkou. "Kvalifikace se mi jela skvěle. V rozjížďkách jsem se dostala hned do té první, o které jsem věděla, že bude těžká, ale také rychlá. Nejelo se mi špatně, bohužel mi Norka na začátku v zatáčce přišlápla lyži, ztratila jsem rychlost a propadla se. Pak už jsem se nedokázala dostat dopředu, i když jsem se o to na rovinách snažila," řekla Janatová.

Sedmadvacetiletá Dahlqvistová vyhrála v úvodu olympijské sezony všechny tři dosavadní sprinterské závody a je teprve třetí ženou, která to dokázala. Navázala na legendární Norku Marit Björgenovou ze sezony 2004/05 a Slovinku Petru Majdičovou (2008/09). V součtu s minulou sezonou ovládla Dahlqvistová dokonce čtyři sprinty v řadě.

Suverénní je ve sprinterských závodech i Klaebo, jenž dnes vyhrál už kvalifikaci. Norský rychlík ovládl 19 z posledních 21 sprintů SP, do kterých nastoupil. Ve zbývajících skončil druhý.

SP v běhu na lyžích v Davosu (Švýcarsko) - sprint volně: Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:22,84, 2. Usťugov (Rus.) -0,87, 3. Jouve (Fr.) -1,23, 4. Valnes -1,31, 5. E. Northug (oba Nor.) -3,74, 6. Chanavat (Fr.) -7,95, ...14. Novák, 18. Černý, 24. Kalivoda, 25. Šeller - vyřazeni ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 31. Pechoušek (všichni ČR). Průběžné pořadí SP (po 7 z 32 závodů): 1. Klaebo 396 b., 2. Usťugov 255, 3. Bolšunov (Rus.) 245, 4. Valnes 241, 5. Jouve 210, 6. Terentěv (Rus.) 197, ...8. Novák 141, 69. Černý 13, 81. Šeller 10, 86. Kalivoda 7. Ženy: 1. Dahlqvistová (Švéd.) 2:43,89, 2. Fähndrichová (Švýc.) -0,34, 3. Lampičová (Slovin.) -0,74, 4. Brennanová (USA) -2,81, 5. T. U. Wengová (Nor.) -3,43, 6. Ribomová (Švéd.) -6,10, ...21. Janatová - vyřazena ve čtvrtfinále, v kvalifikaci 35. Hynčicová, 40. Nováková, 43. Holíková (všechny ČR). Průběžné pořadí SP (po 7 z 32 závodů): 1. Karlssonová (Švéd.) 340, 2. Dahlqvistová 332, 3. Brennanová 278, 4. Johaugová (Nor.) 275, 5. Fähndrichová 194, 6. Digginsová (USA) 187, ...40. Janatová 28, 59. Beranová (ČR) 13, 83. Hynčicová 2, 54. Nováková 2.