Novák skončil v Lillehammeru na 20 km na 24. místě, bodovaly i české lyžařky

Lillehammer (Norsko) - Lyžař Michal Novák doběhl na Světovém poháru v Lillehammeru v závodu na 20 km s hromadným startem klasicky na 24. místě v kontaktu se špičkou. V závodě žen na stejné trati bodovaly obě české reprezentantky na startu, Kateřina Janatová skončila na 34. a Tereza Beranová na 45. místě. Norský triumf vedl před domácími fanoušky lídr seriálu Paal Golberg. V závěrečném finiši žen porazila Švédka Frida Karlssonová domácí Tiril Udnes Wengovou, norská lyžařka si ale díky druhému místu upevnila vedení v průběžném hodnocení seriálu.

Novák se od startu držel v početné čelní skupině a měl šanci navázat na 14. místo z pátečního závodu na 10 km volně. V polovině trati figuroval na mezičase na 10. místě, při následném zrychlení tempa se ale balíkem propadl dozadu.

Závěrečný finiš zvládl suverénně nejlépe Golberg, který si připsal první triumf v sezoně, na stupních vítězů byl ale ze šesti závodů už počtvrté. Druhého Sjura Rötheho porazil o devět desetin. Martin Löwström Nyenget zaostal o 1,1 sekundy a další Nor Didrik Tönseth ztratil na čtvrtém místě 1,7. Novák měl na 24. příčce manko 8,9 sekundy.

Janatová, jež si v páteční desítce volně vyrovnala 13. místem osobní maximum v distančních závodech, tentokrát na nejlepší nestačila. Třiadvacátá žena sobotního sprintu za vítězkou zaostala o 2:52,1 minuty, Beranová ztratila více než pět minut.

Karlssonová nastoupila spolu s krajankou Ebbou Anderssonovou necelé tři kilometry před cílem, zhruba sedmisekundový náskok před soupeřkami ale neudržely. Závěrečný těsný souboj s Wengovou o druhé vítězství v sezoně však Švédka zvládla a vyhrála o šest desetin sekundy. Anderssonová skončila s odstupem 1,2 sekundy třetí.

Výsledky SP v běhu na lyžích v Lillehammeru

Muži - 20 km klasicky s hromadným startem:

1. Golberg 48:14,5, 2. Röthe -0,9, 3. Nyenget -1,1, 4. Tönseth (všichni Nor.) -1,7, 5. Poromaa (Švéd.) -1,7, 6. Iversen (Nor.) -2,0, ...24. Novák (ČR) -8,9.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 32 závodů): 1. Golberg 566, 2. Klaebo (Nor.) 430, 3. Pellegrino (It.) 398, 4. Nyenget 346, 5. Poromaa 313, 6. Valnes (Nor.) 299, ...10. Novák 238, 49. Černý 74, 99. Šeller 18, 112. Fellner (všichni ČR) 9.

Ženy - 20 km klasicky s hromadným startem:

1. Karlssonová (Švéd.) 53:51,9, 2. T. U. Wengová (Nor.) -0,6, 3. Anderssonová (Švéd.) -1,2, 4. Pärmäkoskiová -2,9, 5. Niskanenová (obě Fin.) -3,5, 6. Ilarová (Švéd.) -4,1, ...34. Janatová -2:52,1, 45. Beranová (obě ČR) -5:05,9.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová 528, 2. Karlssonová 452, 3. Digginsová (USA) 411, 4. Anderssonová 394, 5. Ribomová (Švéd.) 368, 6. Carlová (Něm.) 367, ...37. Janatová 109, 39. Beranová 105, 62. Antošová 44, 87. Nováková (obě ČR) 8.

