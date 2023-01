Novák si ve stíhačce na 20 km polepšil na 29. místo, Razýmová si pohoršila

Oberstdorf (Německo) - Běžec na lyžích Michal Novák si ve stíhacím závodě na 20 kilometrů volnou techniku v Oberstdorfu polepšil o patnáct příček na 29. místo. Neporazitelnost i ve čtvrtém dílu tohoto ročníku Tour de Ski udržel Nor Johannes Hösflot Klaebo a připsal si rekordní patnáctý etapový triumf v seriálu. V ženském závodě neudržela Kateřina Razýmová sedmnácté místo po úterní desítce klasicky a propadla se na 23. příčku. Vedoucí pozici na startu i v Tour potvrdila Švédka Frida Karlssonová.

Do stíhacího závodu vyráželi běžci s odstupy z úterní desítky klasicky s intervalovým startem. Její vítěz Klaebo i další přední závodníci ale zpočátku taktizovali, takže se zhruba po sedmi kilometrech zformovala v čele osmadvacetičlenná skupina. Nedostal se do ní Novák, který měl ze 44. příčky příliš velkou ztrátu.

Český reprezentant se postupně společně s několika dalšími závodníky posouval kupředu, ale k vedoucí skupině se nedostal blíže než na půlminutu. Nakonec měl v cíli více než minutovou ztrátu na Klaeba a v celkovém pořadí Tour si pohoršil o dvě místa na 18. příčku. Před závěrečnými třemi etapami ve Val di Fiemme ztrácí 1:39 minuty na obhájce vítězství Klaeba a 50 sekund na první desítku.

Norskému favoritovi Klaebovi vyhovovalo, že se ze stíhacího závodu stal v podstatě závod s hromadným startem. V závěru prokázal své zrychlení a vyhrál o 1,8 sekundy před krajanem Sindre Björnestadem Skarem. Třetí finišoval zkušený Ital Federico Pellegrino.

Klaebo patnáctým dílčím triumfem překonal krajanku Therese Johaugovou a Polku Justynu Kowalczykovou, které dosud držely absolutní rekord. Jeho náskok v čele Tour de Ski se ale vzhledem k započtení dnešních čistých časů ztenčil na dvanáct sekund. Na průběžné druhé místo se posunul Pellegrino.

Razýmová prožila v Oberstdorfu premiéru na dvacetikilometrové distanci, která se v SP jezdí až od této sezony. Rychle se na ni zezadu dotáhla Američanka Jessie Digginsová, která nejrychlejším časem dne vylétla ze čtyřicáté příčky až na osmou. Česká reprezentantka, která se na Tour de Ski vrací po mateřské pauze, se držela ve skupině na rozhraní druhé a třetí desítky. Finišovala s bezmála tříminutovou ztrátou na vítěznou Karlssonovou. Od šestnácté příčky ji dělilo přibližně patnáct sekund. V celkovém pořadí klesla o tři pozice na 24. místo.

Kateřina Janatová si ve stíhačce polepšila o jedenáct míst na 37. příčku. Tereza Beranová, která se potřebovala udržet v Tour pro páteční sprint ve Val di Fiemme, obsadila 51. místo.

Vítězka desítky klasicky Karlssonová nejdříve náskok neudržela a na začátku třetího okruhu ji dojely tři soupeřky. Čtyřčlenná vedoucí skupina pak spolupracovala, než z ní krátce po polovině závodu rychle za sebou odpadly Norky Anne Kjersti Kalvaaová a Tiril Udnes Wengová.

Karlssonová bojovala o vítězství s Finkou Kristou Pärmäkoskiovou, které utekla v závěrečném stoupání. Nakonec švédská reprezentantka vyhrála o 14,1 sekundy. Norské konkurentky v boji o celkové pořadí na ni výrazně ztratily, takže Karlssonová před přesunem do Itálie navýšila náskok v čele Tour na minutu a 28 sekund před Tiril Udnes Wengovou.

Ve čtvrtek je na Tour de Ski volný den, v pátek se pojedou sprinty klasicky ve Val di Fiemme.

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Oberstdorfu (Německo) - stíhací závody na 20 km volně:

Muži: 1. Klaebo 41:35,8, 2. Skar (oba Nor.) -1,8, 3. Pellegrino (It.) -2,1, 4. Halfvarsson (Švéd.) -2,9, 5. Röthe -3,4, 6. Golberg (oba Nor.) -3,5, ...29. Novák -1:04,6, 48. Fellner (oba ČR) -1:58,1.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 4 ze 7 etap): 1. Klaebo 1:31:02, 2. Pellegrino -12, 3. Golberg -14, 4. Skar -32, 5. Krüger (Nor.) -32, 6. Poromaa (Švéd.) -37, ...18. Novák -1:39, 49 Fellner -4:05.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 32 závodů): 1. Golberg 906, 2. Klaebo 832, 3. Pellegrino 655, 4. Holund (Nor.) 531, 5. Musgrave (Brit.) 485, 6. Tönseth (Nor.) 479, ...13. Novák 434, 68. Černý 110, 94. Šeller (oba ČR) 56, 133. Fellner 12.

Ženy: 1. Karlssonová (Švéd.) 48:02,6, 2. Pärmäkoskiová (Fin.) -14,1, 3. T. U. Wengová -1:28,0, 4. Kalvaaová (obě Nor.) -1:29,3, 5. Eidukaová (Lot.) -1:46,1, 6. Stadloberová (Rak.) -1:46,2, ...23. Razýmová -2:51,4, 37. Janatová -4:41,5, 51. Beranová (všechny ČR) -9:59,0.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 4 ze 7 etap): 1. Karlssonová 1:44:08, 2. T. U. Wengová -1:28, 3. Kalvaaová -1:31, 4. Pärmäkoskiová -1:41, 5. Niskanenová (Fin.) -1:55, 6. L. U. Wengová (Nor.) -2:17, ...24. Razýmová -4:53, 30. Janatová -5:57, 51. Beranová -13:19.

Průběžné pořadí SP (po 14 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová 1059, 2. Karlssonová 776, 3. Digginsová (USA) 769, 4. Pärmäkoskiová 745, 5. Fähndrichová (Švýc.) 684, 6. Kalvaaová 660, ...36. Janatová 195, 37. Beranová 191, 72. Antošová 72, 93. Razýmová 26, 108. P. Nováková 8, 113. A. Nováková (všechny ČR) 6.