Novák si polepšil na 11. místo v Tour de Ski, Razýmová byla 11. na sjezdovce

Val di Fiemme (Itálie) - Běžec na lyžích Michal Novák obsadil jedenáctou příčku v konečném pořadí Tour de Ski. Pomohlo mu k tomu i dnešní patnácté místo v závěrečné etapě, kterou byl tradičně výjezd na sjezdovku Alpe Cermis. Byla to jediná etapa, kterou nevyhrál norský král tohoto ročníku Johannes Hösflot Klaebo, ale i šesté místo mu bezpečně stačilo k obhajobě triumfu a celkově třetímu vítězství na Tour. V ženském závodě vyjela jako jedenáctá na sjezdovku Kateřina Razýmová, která si díky tomu polepšila na 17. příčku. Vedení navzdory ztrátě v závěru uhájila Švédka Frida Karlssonová, která prestižní seriál ovládla poprvé v kariéře.

Novák v celkovém pořadí ztratil na Klaeba tři minuty a sedmnáct sekund. Dělila ho necelá půlminuta od první desítky. Doplatil na ztrátu z úterního závodu na 10 kilometrů klasicky, kde i kvůli problémům s lyžemi obsadil až 44. místo. V průběžném pořadí Světového poháru si díky bodům za úspěch v Tour polepšil na osmé místo. Druhý český reprezentant Adam Fellner se na sjezdovku vyšplhal jako pětačtyřicátý a celkově se zařadil na 41. místo.

Sjezdovku už potřetí vyjel nejrychleji Nor Simen Hegstad Krüger, který se díky tomu posunul na druhé místo celkového pořadí. Na Klaeba v sedmé etapě najel tři čtvrtě minuty, ale celkově za ním pořád zůstal bezmála o minutu. Klaeba celkový triumf vynesl do čela průběžného pořadí SP. Vede o 54 bodů před krajanem Paalem Golbergem.

Třetí příčku celkově obsadil Hans Christer Holund, takže Norové stejně jako v roce 2014 obsadili na Tour kompletní stupně vítězů. Pomohl jim k tomu i nezdar Švéda Calleho Halfvarssona, který by dnes až dvaadvacátý a propadl se ze druhého místa v celkovém pořadí až na šestou příčku.

Razýmová se před dvěma lety blýskla na závěr Tour šestým místem a celkovou desátou příčkou. Tentokrát se v tradičním seriálu vrátila po mateřské pauze a znovu se jí ve stoupání dařilo. Útočila na první desítku, za kterou zaostala o 1,2 sekundy. I jedenáctá příčka je jejím maximem v tomto ročníku Tour, a tedy i celkově po návratu do Světového poháru po červnovém porodu.

Porazila i Karlssonovou, jež se v závěru stoupání propadla až na patnáctou příčku. Na nejrychlejší Claudelovou ztratila Švédka minutu a 40 sekund, ale i tak vyhrála Tour o 33,2 sekundy před Kerttu Niskanenovou z Finska. Na trůnu vystřídala Natalju Něprjajevovou, která se tohoto ročníku nesměla zúčastnit kvůli sankcím pro Rusko v důsledku vojenského útoku na Ukrajinu. Na třetí příčku se v celkovém pořadí propadla Norka Tirill Udnes Wengová.

Druhá Češka Kateřina Janatová doběhla ve finále dvacátá se ztrátou necelých dvou minut na dnes nejrychlejší Delphine Claudelovou z Francie. Celkově obsadila 24. místo. Tereza Beranová podle plánu ukončila Tour po šestém místě ve sprintu ve Val di Fiemme.

Výsledky SP a Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme - stíhací závod na 9 km volně:

Muži: 1. Krüger 31:20,4, 2. Holund (oba Nor.) -4,8, 3. Lapierre (Fr.) -25,0, 4. Röthe (Nor.) -27,4, 5. Moch (Něm.) -38,9, 6. Klaebo (Nor.) -45,5, ...15. Novák -1:19,5, 45. Fellner (oba ČR) -3:15,4.

Konečné pořadí Tour de Ski (po 7 etapách): 1. Klaebo 2:44:28,9, 2. Krüger -59,5, 3. Holund -1:21,3, 4. Pellegrino (It.) -1:44,4, 5. Golberg (Nor.) -2:05,3, 6. Halfvarsson (Švéd.) -2:09,2, ...11. Novák -3:17,0, 41. Fellner -9:11,9.

Průběžné pořadí SP (po 18 z 32 závodů): 1. Klaebo 1282, 2. Golberg 1228, 3. Pellegrino 982, 4. Holund 876, 5. Krüger 844, 6. Halfvarsson 793, ...8. Novák 674, 77. Černý 110, 96. Šeller (oba ČR) 56, 116. Fellner 42.

Ženy: 1. Claudelová (Fr.) 36:35,4, 2. H. Wengová (Nor.) -20,2, 3. Laukliová (USA) -35,7, 4. Niskanenová (Fin.) -36,2, 5. Digginsová -53,5, 6. Brennanová (obě USA) -54,1, ...11. Razýmová -1:16,8, 20. Janatová (obě ČR) -1:54,1.

Konečné pořadí Tour de Ski (po 7 etapách): 1. Karlssonová (Švéd.) 3:09:31,4, 2. Niskanenová -33,2, 3. T. U. Wengová (Nor.) -47,6, 4. Brennanová -1:42,1, 5. Hennigová (Něm.) -2:13,0, 6. H. Wengová -2:27,2, ...17. Razýmová -5:56,8, 24. Janatová -7:35,1.

Průběžné pořadí SP (po 18 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová 1447, 2. Karlssonová 1160, 3. Niskanenová 1019, 4. Digginsová 1004, 5. Hennigová 992, 6. Brennanová 878, ...31. Janatová 325, 42. Beranová 229, 43. Razýmová 214, 77. Antošová 72, 108. P. Nováková 8, 113. A. Nováková (všechny ČR) 6.