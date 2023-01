Novák se propadl na Tour de Ski na 16. místo, Koudelka nepostoupil

Oberstdorf/Innsbruck - Nejlepší český běžec na lyžích Michal Novák při třetím dílu Tour de Ski nenavázal na čtvrté a osmé místo z Val Müstairu. V závodě na 10 kilometrů klasickou technikou s intervalovým startem obsadil v Oberstdorfu až 44. příčku, přičemž si po závodě na instagramu stěžoval na špatně připravené lyže. V průběžném pořadí seriálu se Novák propadl z osmého na šestnácté místo. Naopak svou dominanci potvrdil Nor Johannes Hösflot Klaebo, který ještě v aktuálním ročníku Tour de Ski nenašel přemožitele.

V Oberstdorfu celou noc pršelo, a i když déšť před závodem mužů ustal, stejně se závodilo v teplotách nad bodem mrazu. Pořadatelé prosolili trať, aby byla pevnější a vydržela nápor lyžařů, a Novák od začátku ztrácel. Postupně se pořadím propadl až za krajana Adama Fellnera, který dnes obsadil 37. místo se ztrátou 1:19,4 minuty na vítězného Klaeba. Novák byl téměř o dvacet sekund pomalejší než jeho reprezentační kolega a 44. místem zaznamenal nejhorší výsledek v této sezoně Světového poháru.

Sportovní ředitel úseku běžeckého lyžování Svazu lyžařů ČR Štěpán Kaliba České televizi sdělil, že servismani u Novákových lyží zariskovali a vosk se na agresivní trati sjel dříve, než očekávali. Elitní český lyžař se kvůli tomu v závodě čím dál více trápil. "Směju se, ale bohužel to je to to jediné, co teď můžu dělat. Bohužel dnešní závod bylo všechno špatně a zásadní věc byly lyže. Musíme si to teď ještě probrat se servisem a trenéry. Mé šance a můj potenciál mi totálně zhatily lyže. Jsem z toho fakt špatnej," posteskl si Novák na instagramu.

V Tour de Ski pro něj dnešní nezdar znamenal propad o osm příček. Na Klaeba ztrácí dvě minuty a 13 sekund, od elitní desítky ho dělí 40 sekund. "Je to velký rozdíl, zvlášť když zítra jedeme bruslový stíhací závod z dnešního závodu. Už nemám v podstatě šanci se prosadit do popředí celkového pořadí. Budu se spíš soustředit na jednotlivé závody," dodal Novák.

Klaebo znovu ukázal, že v letošní Tour de Ski nemá konkurenci. Zvítězil o 12,4 sekundy před krajanem Simenem Hegstadem Krügerem. Norskou nadvládu potvrdil třetím místem Didrik Tönseth.

Pro dvojnásobného vítěze Tour de Ski Klaeba byl dnešní triumf už čtrnáctou výhrou v etapě tohoto seriálu, čímž překonal mužský rekord krajana Pettera Northuga. Vyrovnal se Norce Therese Johaugové a Polce Justyně Kowalczykové, které drží ženský i absolutní rekord. V čele Tour de Ski má více než půlminutový náskok před lídrem Světového poháru Paalem Golbergem. Na další vítězství bude útočit ve středu ve stíhacím závodě na 20 kilometrů volnou technikou.

V Obertsdorfu se znovu rozpršelo a ve 14:45 odstartoval závod na 10 kilometrů klasicky žen.

Skokan na lyžích Koudelka nepostoupil do závodu Turné čtyř můstků v Innsbrucku Skokan na lyžích Roman Koudelka nepostoupil do závodu Turné čtyř můstků v Innsbrucku. Jediný český zástupce v tomto ročníku Turné v kvalifikaci skočil 108 metrů a obsadil 54. příčku. Nenaváže tak na první bod v aktuální sezoně Světového poháru, který získal za 30. místo v novoročním závodě v Garmisch-Partenkirchenu. Kvalifikaci na třetí díl Turné vyhrál Polák Dawid Kubacki s výkonem 128 metrů. Koudelka bude poprvé v tomto ročníku Turné chybět v závodě, od postupu ho dělilo 4,6 bodu. V kvalifikaci neuspěl počtvrté v sezoně Světového poháru. Do závodu se překvapivě nedostal Němec Karl Geiger, jemuž v polovině Turné patřila pátá příčka. Stejně jako Koudelka skočil 108 metrů a byl první pod čarou o dvě desetiny bodu za padesátým Stefanem Hulou z Polska. Špatné podmínky poznamenaly výkon lídra Turné Halvora Egnera Granderuda. Norský vítěz prvních dvou závodů se kvalifikačním skokem dlouhým 116 metrů zařadil na třináctou příčku. První rakouský závod Turné čtyř můstků se uskuteční ve středu od 13:30.

Závody SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Oberstdorfu (Německo) - 10 km klasicky:

Muži: 1. Klaebo 21:38,5, 2. Krüger -12,4, 3. Tönseth (všichni Nor.) -22,4, 4. Halfvarsson (Švéd.) -24,9, 5. Golberg (Nor.) -26,9, 6. Ogden (USA) -30,0, ...37. Fellner -1:19,4, 44. Novák (oba ČR) -1:39,0.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 3 ze 7 etap): 1. Klaebo 49:27, 2. Golberg -37, 3. Krüger -40, 4. Tönseth -57, 5. Halfvarsson -1:11, 6. Pellegrino (It.) -1:13, ...16. Novák -2:13, 37. Fellner -3:26.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 32 závodů): 1. Golberg 871, 2. Klaebo 782, 3. Pellegrino 611, 4. Holund 509, 5. Nyenget (oba Nor.) 475, 6. Musgrave (Brit.) 474, ...10. Novák 432, 65. Černý 110, 94. Šeller (oba ČR) 56, 133. Fellner 12.

Kvalifikace na závod SP a Turné čtyř můstků ve skocích na lyžích v Innsbrucku:

1. Kubacki 126,8 b. (128 m), 2. Stoch (oba Pol.) 122,8 (126), 3. Lanišek (Slovin.) 116,1 (121), ...54. Koudelka (ČR) 80,2 (108).