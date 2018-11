Praha - Obránce Filip Novák s útočníkem Matějem Vydrou věří, že čeští fotbalisté ve čtvrtečním přípravném utkání v Polsku navážou na říjnové zlepšení pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým a podají ještě kvalitnější výkon než před měsícem v zápasech na Slovensku a na Ukrajině. Vylepšit je podle nich potřeba hlavně koncovku.

Reprezentanti v říjnové premiéře pod Šilhavým zvítězili v Lize národů na Slovensku 2:1 a poté prohráli 0:1 na Ukrajině. "Určitě chceme navázat na ty dva předešlé zápasy. I když nás čeká přátelák, myslím, že každý mezinárodní zápas je velmi důležitý," řekl novinářům Vydra před odletem do dějiště utkání Gdaňsku.

Reprezentanti jsou přesvědčeni, že mohou hrát ještě lépe než v říjnu. "V tom druhém utkání nám chyběly góly, i když šance na to byly. Chceme se soustředit na vstřelení co nejvíce gólů a nejlépe na čisté konto. To je vždy klíč číslo jedna. A pak aby se ta předvedená hra líbila fanouškům. Času na přípravu teď nebylo moc, ale nějaké dobré věci na minulém srazu během zápasů byly a na to chceme navázat," uvedl Vydra.

"Pokud bych měl říct, co zlepšit, tak proměňování šancí. Samozřejmě jsme na tom pracovali, ale i na defenzivě, abychom byli víc kompaktní. Ukázali jsme si chyby, které jsme v těch dvou zápasech dělali. Připravujeme se na to tak, abychom podali ještě lepší výkon než se Slovenskem," doplnil Novák.

Český celek se chystá především na silnou polskou ofenzivu, které vévodí kanonýr Bayernu Mnichov Robert Lewandowski. "Všichni víme, že dává plno gólů. Na to, jak je vysoký, tak je velmi technický. Prostě top extratřída mezi útočníky," řekl Vydra.

"Neřekl bych, že jsou lepší útočníci. Dokazuje to v Bayernu, kde nevím kolikrát vyhrál střeleckou tabulku bundesligy. Podle mě patří mezi top pět nebo top deset nejlepších útočníků světa. Na konfrontaci s top hráčem se těším," uvedl Novák.

Český celek si musí dát pozor i na další útočníky, například Krzysztof Piatek z Janova je střeleckým lídrem italské ligy. "Pálí mu to tam, statistiky má výborné. Má čuch na góly, dá gól z každé situace. Přece jen nehraje v nějakém top klubu a dává góly, což je zajímavé. Ale my se soustředíme hlavně na sebe," uvedl Novák.

"Myslím, že to bude stejně těžký zápas, co byl na Ukrajině. Taky velmi silní na balonu, skvělé individuality. My tomu musíme čelit týmovou prací. A pak ať naše určité individuality vepředu ukážou svou kvalitu. Doufejme, že budeme po zápase spokojeni," dodal Vydra.