Novák: Pořád mám každé ráno chuť do hokeje a těším se na zimák

Praha - Už do třiadvacáté sezony v seniorském hokeji vstoupí příští týden obránce prvoligové Slavie Jan Novák. Čtyřicetiletého kapitána Pražanů motivuje nejen láska ke hře, věří totiž, že s klubem svého srdce by mohl v dohledné době usilovat o návrat do extraligy. Že má Novák stále co nabídnout, o tom přesvědčil účastník mistrovství světa 2004 v minulém ročníku, kdy byl s 34 body z 56 zápasů nejproduktivnějším hráčem týmu.

"Zatím jsem tu chuť pokračovat naštěstí ani na chvíli neztratil, za což jsem moc rád. A mám ji každé ráno, kdy se těším, až přijdu zase na zimák mezi kluky, půjdu na led a zažiju s nimi také nějakou legraci," řekl Novák v rozhovoru s novináři.

Věří, že je reálné, aby Slavia brzy hrála zase extraligu, kterou právě v červenobílém dresu v letech 2003 a 2008 vyhrál a zažil i další úspěchy. "Bylo by to moc fajn, vážně super, kdyby Slavia zase vyskočila nahoru. Je to určitě jedna z mých motivací, proč hrát dál. Já z toho klubu těžil hodně dlouho, teď se musím snažit mu to také nějak vrátit. A bylo by skvělý, kdyby se tady bojovalo o postupové příčky," zasnil se Novák.

"Začíná to samozřejmě u toho, aby se sehnaly peníze a ustálilo se to tady po ekonomické stránce. Pracuje se tady také hodně s mládeží, tak třeba nebude do budoucna nutné kupovat drahé hráče, ale místo toho se využijí junioři a půjde to tady jen nahoru," přál si Novák.

I on si ale dobře uvědomuje, jak je cesta o patro výše trnitá. "Musí se na to sejít hodně okolností. Další věc pak je, že tady mám desetiletého syna a moc mě baví, když se přijde na tátu podívat a třeba mi zamává. To je určitě také hnací motor," prozradil Novák.

Letní příprava hodně bolí, ale pro něho to není nic nového. "Musím říct, že mě bolela už od těch sedmnácti, co jsem začal dělat pořádnou přípravu," smál se Novák. "Byla to makačka, ale bez toho to nejde. Asi týden jsem vynechal kvůli zranění, ale jinak jsem byl na každém tréninku. Po zápasech se tělo cítí unavené, ale ráno je to v pohodě, vstanu a jdu," pochvaloval si Novák.

K některým věcem změnil přístup. "Ne nějak rapidně jak třeba někteří hráči, ale něco jsem určitě změnil. Vím, že se potřebuju před tréninkem i zápasy hodně dobře protáhnout a v tomto ohledu je potřeba se tělu opravdu věnovat. Jako mladý jsem mohl přijít, zavázat brusle a na ledě dělat cokoliv, teď už je potřeba jiný přístup, protože tělo je určitě náchylnější ke zranění," řekl Novák.

A jak se staví ke zdravé stravě? "Někdy si dopřeju, jindy ne. Je to stejné jako s pivem, také si ho někdy dám. Nebudu říkat, že se nějak extrémně hlídám, ale ono by to také asi nebylo dobré pro tělo i hlavu, kdybych začal jíst jen zdravě a pít k tomu akorát vodu," prohlásil Novák.

Vítězství v týmové produktivitě minulé sezony ho potěšilo. "Bohudík to tam napadalo, byl jsem hodně na ledě v přesilovkách, věřím, že i v tomhle věku umím pořád dobře vystřelit. Takže stojím na modré a pálím, někdy to tam prošlo, něco dalšího kluci dorazili. Ale upřímně říkám, že i když jsou na prvním místě výsledky týmu, tak jsem to sledoval a byl jsem i nervózní s koncem sezony. Chtěl jsem být první, to je jasný," hlásil Novák.

"I proto ten hokej hraju a mám ho tak rád. Takže jsem byl potěšený za každý bod, co jsem v závěru udělal. Pro tým byla minulá sezona těžká, tak uvidíme, jaká bude ta nadcházející. A rád klidně za ty svoje body vyměním, když se nám bude dařit a svým hokejem přilákáme diváky," dodal Novák.

Jakožto velkému slávistovi mu dělají radost fotbalisté, kteří se dostali do skupinové fáze Ligy mistrů. "Měl jsem z toho husí kůži po celém těle a moc se těším na ty další zápasy. Je mi tedy o něco blíže Ronaldo než Messi, ale i Messi bude fajn," těšil se Novák, až do Edenu zavítá slavná Barcelona. "Budou to tedy mít kluci hrozně těžké v takové společnosti, ale věřím, že nějaký ten bod uhrají," řekl Novák.