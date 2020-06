Novák plánuje věnovat se i životu Kundery ve Francii

Praha - Několik desítek lidí si dnes přišlo do pražského knihkupectví Luxor pro podpis spisovatele Jana Nováka do jeho nové knihy o Milanu Kunderovi. Byli mezi nimi i čtenáři, kteří už stihli devítisetstránkový beletrizovaný životopis slavného spisovatele přečíst. Novák dnes uvedl, že zřejmě začne pracovat na pokračování knihy, kterou nazval Kundera: Český život a doba, byť mu Kunderův život po odchodu z Československa nepřipadá tak zajímavý jako ten v jeho vlasti. Zajímavý je ale pro ostatní svět, uvedl.

"To, co se děje, zdaleka předčilo mé očekávání. Říkám si, že když není možné nějakým způsobem popravit zprávu, tak se aspoň popraví posel," řekl dnes na dotazy čtenářů, jak se vyrovnává s kritikou českých médií. "Mám 1800 stran poznámek pod čarou, všechny věci, které píši, jsou pečlivě vyzdrojované. (...) Kniha se musí nakonec postarat sama o sebe a doufám, že se postará," uvedl Novák. Podotkl, že díky knize vznikl nový literární žánr - recenze rozhovoru. První mediální ohlasy totiž kniha zaznamenala po rozhovoru týdeníku Respekt s Novákem ještě předtím, než vyšla.

Recenzenti někdy vyčítali Novákovi důvěryhodnost jeho zdrojů, ale také třeba to, zda je zcela etické, když si Kunderova druhá žena Věra přečte v knize to, jak o ní Kundera se svým tehdejším přítelem poněkud hanlivě hovořili a jak o ní její budoucí manžel, o jehož přízeň velmi usilovala a s nímž desítky let poté žila, smýšlel.

Kniha vyšla společným úsilím nakladatelství Argo a Paseka, stojí téměř 800 korun, distributor Kosmas ji na webu nabízí za 638 korun. Zástupci nakladatelství ČTK nechtěli sdělit, v jak vysokém nákladu kniha vyšla, připravuje se však už dotisk. Na autogramiádě dnes uvedli, že počty ohlasů negativních a pozitivních jsou vyrovnané a že o ni projevují zájem zahraniční vydavatelé.

Novák dnes zopakoval, co mu bylo prvním impulzem v téměř čtyřleté práci na knize. Objevil náhodou Kunderovu básnickou sbírku o Juliu Fučíkovi Poslední máj. Šlo o třetí vydání z roku 1963, když už Kunderovi vyšel první sešit povídek Směšné lásky, kdy se schylovalo k pražskému jaru a v divadlech se hrála (Havlova) Zahradní slavnost. "Proč to vydával potřetí, proč to přepracovával?" říkal dnes. Začal ho pak Kunderův život zajímat a rozhodl se, že zkusí o něm napsat. Celé měsíce a roky poté věnoval pátrání v archivech a zpovídání pamětníků.

"Myslel jsem si, že prošel nějakou stalinistickou fází v mládí, během níž prásknul Dvořáčka, ale že se potom obrátil a stal se kritikem režimu. A zjistil jsem, že to tak vůbec nebylo," řekl. O pravdivosti nedávného zjištění o Kunderově aktu z 50. let, kdy údajně jako vysokoškolský student udal člověka, který kvůli tomu strávil léta v těžkém vězení, je Novák přesvědčen. Kundera všechno popřel a postavilo se tehdy za něj několik osobností světové literatury, což podle Nováka svědčí o jeho schopnosti manipulovat lidmi i veřejným míněním. Nový důkaz o jeho vině ale při rešerších pro knihu nenašel.