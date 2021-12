Novák doběhl v Lenzerheide 23., vyhráli sourozenci Niskanenovi

Lenzerheide (Švýcarsko) - Běžec na lyžích Michal Novák obsadil v závodu na 15 km klasicky v Lenzerheide po pádu 23. místo a po druhé etapě Tour de Ski je devatenáctý. Mezi ženami zůstaly Češky v hustém sněžení těsně za body do Světového poháru: Petra Nováková obsadila 31. místo a Kateřina Janatová třiatřicáté. Triumfy slavili sourozenci Iivo a Kerttu Niskanenovi z Finska.

Kerttu Niskanenová se díky výhře dostala i do průběžného vedení Tour de Ski s náskokem 29 sekund před vítězkou úterního sprintu Jessie Digginsovou z USA, jež byla dnes šestnáctá. Pořadí mužů vede norský král sprintu Johannes Hösflot Klaebo, který byl na patnáctce čtvrtý.

Nejlepší český běžec Novák měl na prvním mezičasu na metě 800 metrů pátý nejrychlejší čas. Pak ale spadl ve sjezdu, poté co při odšlápnutí podklouzl na ledové plotně. "Vlétl jsem do hlubokého sněhu a ztratil nějakých patnáct vteřin. Zkazilo mi to celý závod, protože jsem z toho byl rozhozený a v prvním okruhu jsem se z toho dostával," popsal Novák v tiskové zprávě.

Poté se na mezičasech pohyboval na hraně bodované třicítky. V závěru se mu podařilo zrychlit a posunul se na 23. místo. Za Niskanenem zaostal o minutu a tři čtvrtě. "Kdyby k pádu nedošlo, myslím, že bych byl do patnáctky, možná bych atakoval nejlepší desítku," uvažoval Novák. "Můj výkon ale ovlivnila i ta nadmořská výška, ve které se mi nedýchalo úplně dobře. A co se týče počasí, tak podmínky byly šílené. Myslím, že diváci u trati z toho museli mít dobrý cirkus, protože mi přišlo, že do kopců sotva lezeme," dodal s úsměvem.

Další dva čeští běžci nebodovali. Adam Fellner obsadil 51. příčku a Petr Knop osmdesátou.

Niskanen potvrdil, že patří k nejlepším klasikům současnosti, a vyhrál o 19,3 sekundy před Rusem Alexandrem Bolšunovem. Před Klaeba se ještě dostal jeho krajan Paal Goldberg.

Třiatřicetiletá Niskanenová si překvapivě dojela pro třetí vítězství v kariéře především díky skvělému výkonu v závěru závodu. Na mezičase 7,4 km ještě byla těsně druhá za Ebbou Anderssonovou, ale v cíli měla před Švédkou náskok 18,2 sekundy. Třetí skončila s odstupem 30,5 sekundy Ruska Natalja Něprjajevová.

Niskanenová se radovala z prvního vítězství v SP od února 2019, kdy v Cogne také vyhrála klasickou desítku, což byly její dosud poslední stupně vítězů.

České běžkyně se pohybovaly dlouho ve třetí desítce zaručující body do SP, ale nakonec na ně nedosáhly. Novákové k tomu chybělo pouhých sedm desetin, Janatové o tři sekundy více. Třetí Češka Petra Hynčicová obsadila 73. pozici. V průběžném pořadí je čtvrtfinalistka úterního sprintu Janatová devětadvacátá, Nováková osmatřicátá.

"Že jsem sedm desetin od bodů, to jsem se dozvěděla až s odstupem na hotelu. A musím říct, že mě to dost mrzí, protože i pro můj pocit by to bylo povzbuzení, že už to zase jde lépe. Je pro mě ale důležité, že jsem při závodě cítila velkou sílu, a můj projev byl také dobrý," řekla Nováková, pro kterou to byl zřejmě poslední start v Tour de Ski. "Ještě to budeme rozebírat, ale už dříve jsme byli s trenérem domluveni, že absolvuji závody v Lenzerheide a pak odjedu trénovat do výšky, abych byla připravená na Světový pohár ve Francii a na olympijské hry."

Po dni volna bude Tour de Ski pokračovat v pátek 31. prosince v německém Oberstdorfu závody s hromadným startem a 1. ledna klasickými sprinty.

Muži - 15 km klasicky: 1. Niskanen (Fin.) 34:51,7, 2. Bolšunov (Rus.) -19,3, 3. Golberg -25,2, 4. Klaebo (oba Nor.) - 34,3, 5. Jakimuškin (Rus.) -34,6, 6. De Fabiani (It.) -54,1, 7. Spicov (Rus.) -55,7, 8. Valnes -59,6, 9. Nyenget -1:14,0, 10. Tönseth (všichni Nor.) -1:16,1, ...23. Novák -1:43,7, 51. Fellner -2:40,1, 80. Knop (všichni ČR) -4:10,7.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 z 6 etap): 1. Klaebo 37:02,6, 2. Golberg -15,2, 3. Niskanen -37,5, 4. Bolšunov -44,0, 5. Valnes -46,7, 6. Jouve (Fr.) -1:00,6, ...19. Novák -2:10,8, 53. Fellner -3:18,6, 80. Knop -4:56,3.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 32 závodů): 1. Klaebo 581 b., 2. Jouve 343, 3. Bolšunov 342, 4. Usťugov (Rus.) 315, 5. Valnes 311, 6. Terentěv (Rus.) 276, ...15. Novák 176, 61. Černý 29, 65. Šeller 24, 79. Pechoušek 16, 100. Kalivoda (všichni ČR) 7.

Ženy - 10 km klasicky: 1. Niskanenová (Fin.) 27:04,0, 2. Anderssonová (Švéd.) -18,2, 3. Něprjajevová (Rus.) -30,5, 4. Pärmäkoskiová (Fin.) -34,0, 5. Karlssonová (Švéd.) -44,6, 6. Stadloberová (Rak.) -45,8, 7. Stupaková -48,1, 8. Sorinová (obě Rus.) -48,3, 9. Matintalová (Fin.) -55,0, 10. Kalvaaová (Nor.) -55,7, ...31. Nováková -1:39,8, 33. Janatová -1:42,8, 73. Hynčicová (všechny ČR) -4:20,6.

Průběžné pořadí Tour de Ski (po 2 z 6 etap): 1. Niskanenová 29:45, 2. Digginsová (USA) -29, 3. Něprjajevová -35, 4. Anderssonová -48, 5. Pärmäkoskiová -51, 6. Lampičová (Slovin.) -52, ...29. Janatová -1:57, 38. Nováková -2:10, 72. Hynčicová -4:52.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 32 závodů): 1. Dahlqvistová (Švéd.) 464, 2. Karlssonová 437, 3. Digginsová 394, 4. Johaugová (Nor.) 375, 5. Brennanová (USA) 328, 6. Lampičová 292, ...44. Janatová 56, 75. Beranová 13, 96. Hynčicová 2, 97. Nováková (všechny ČR) 2.