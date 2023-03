Novák doběhl na MS lyžařů na 15 km volně dvanáctý, vyhrál Nor Krüger

Planica (Slovinsko) - Lyžař Michal Novák obsadil na mistrovství světa v Planici 12. místo v závodu na 15 kilometrů volnou technikou. Šest dnů po senzační čtvrté příčce ve sprintu potvrdil výbornou formu, od elitní desítky ho dělilo devět sekund. Závod ovládli podle očekávání Norové a stejně jako před dvěma lety na MS obsadili kompletní stupně vítězů, zlato vybojoval Simen Hegstad Krüger.

Novák se v první třetině závodu držel s nejrychlejšími a na mezičase na pátém kilometru byl třetí s odstupem 12 sekund na Krügera, jenž v Planici vyhrál už skiatlon. Postupně balancoval na hraně první desítky až do cíle.

"Můžu být spokojený. Už před závodem jsem říkal, že okolo desátého místa je můj standardní výkon. Do tří čtvrtin jsem se cítil super, že to mám pod kontrolou a jedu uvolněně. Ale okruh je extrémně náročný. Stoupání v kuse je extrémně dlouhé. Nepopsatelně těžké. V posledním okruhu jsem myslel, že vypustím duši," řekl Novák České televizi.

Další síly mu v závěru vzala snaha o společnou jízdu s Haraldem Östbergem Amundsenem. "Dojel mě, věděl jsem, že jede o zlato, tak jsem se hecnul a zkusil to s ním. Ale to mě tak unavilo, že jsem musel vystoupit z tempa, protože je možné, že bych spadnul do pangejtu a ležel tam," uvedl Novák.

Amundesen už Krügera o zlato nepřipravil, prohrál o 5,3 sekundy. Norskou nadvládu podtrhli obhájce zlata Hans Christer Holund a hvězdný Johannes Hösflot Klaebo, který byl čtvrtý.

Výsledky mistrovství světa v klasickém lyžování v Planici

Běh:

Muži - 15 km volně: 1. Krüger 32:17,4, 2. Amundsen -5,3, 3. Holund -24,6, 4. Klaebo (všichni Nor.) -25,5, 5. Poromaa (Švéd.) -48,9, 6. Röthe (Nor.) -52,8, ...12. Novák -1:30,3, 36. Fellner -2:47,3, 70. Lukeš (všichni ČR) -5:06,9.

Severská kombinace:

15:10 družstva muži - 4x5 km.

Skoky:

17:30 velký můstek ženy.