Novaja gazeta: Putin neblafuje. Věří v to, co říká. A my v tom budeme muset žít

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin bezpochyby věří v to, co říká. Je to svět, ve kterém žije. Teď v tom světě budeme muset žít i my všichni, varuje v komentáři k Putinově pondělnímu projevu list Novaja gazeta. Ten je jedním z mála nezávislých médií, která v Rusku nadále fungují, patrně i díky udělení Nobelovy ceny za mír šéfredaktorovi listu.

"Projev, který prezident Putin pronesl, byla projevem před válkou," píše komentátorka listu. "Soudě podle této řeči se prezident Putin zjevně chystá osvobodit Ukrajinu od její 'loutkové a nezákonné vlády', stejně jako Stalin osvobodil od takových vlád Pobaltí," napsala.

Poznamenala také, že ruská televize vysílala zasedání bezpečnostní rady, jejíž hodnostáři "přemlouvali" Putina, aby uznal Doněckou a Luhanskou lidovou republiku. To bylo bezprecedentní, rada obvykle zasedá tajně. Tentokráte Kreml pokládal za důležité veřejně zachytit stanoviska každého člena nejvyššího vedení.

Svět podle deníku brzy dostane odpověď na otázku, zda se Putin spokojí s uznáním "lidových republik", anebo pošle ruská vojska dál do hloubi Ukrajiny.

Pokud jde o první možnost, naděje je málo. "Takovým způsobem (v Kremlu) neblafují. Cíle ohlášené Putinem se nedosáhnou uznáním Doněcké a Luhanské lidové republiky. Dosáhnou se jen úplným rozdrcením Ukrajiny. Uznání separatistů je krok, ale ne cíl," míní Novaja gazeta.

Situace se podle listu rozvíjí přesně jako za války s Gruzií v srpnu 2008, od koncentrace vojsk pod záminkou cvičení, vzájemné ostřelování, evakuaci obyvatelstva a pak vítězný pochod na hlavní město.

Obrovský rozdíl ale spočívá v měřítku: v Jižní Osetii, která se odtrhla od Gruzie, žilo 30.000 až 50.000 lidí, zatímco v povstaleckých republikách v Donbasu jich je několik milionů. V případě Gruzie nikdo nevěřil, že vypukne válka. Když se tak stalo, gruzínský prezident Michail Saakašvili se dovolal akorát tak zástupci náměstka ministra zahraničí USA, který mu poradil, ať nereaguje na provokace.

V ukrajinském případě americká rozvědka zveřejnila plány ruské invaze už před několika měsíci. Prezident Joe Biden opakovaně varoval, že ruský prezident rozpoutá válku, a noviny s tím už dva měsíce vycházejí na titulních stranách. A veškeré naděje odvála Putinova řeč, píše list. Hlavním nepřítelem v této válce budou Spojené státy a cílem změnit světový řád, vzniklý po rozpadu Sovětského svazu.

"Tento světový řád stanoví, že hlavním nástrojem expanze a hlavním zdrojem mezinárodní váhy země je kvetoucí ekonomika, vyspělé technologie a věda. Rusko se nemůže pochlubit ani prvním, ani druhým, ani třetím. Právě proto se rozhodlo obrátit se na geopolitiku a přírůstek území," napsala autorka.

Putin podle ní není jediný zájemce o takové přehodnocení světového pořádku, přinejmenším jsou tu ještě dva další světoví vůdci: čínský Si Ťin-pching a turecký Recep Tayyip Erdogan, kteří využijí zhroucení světového pořádku, aby na jeho troskách vybudovali vlastní impéria. Oba jsou příliš chytří, než aby bořili sami, ale s radostí budou přihlížet, jak Kreml plní roli ledoborce. To USA a Západ přiměje hledat s nimi spojenectví.

"Hlavní obětí této války se stanou pozůstatky svobody v Rusku. Až dosud byla oficiální propaganda naprosto lživá, ale dobrovolná. Člověk, když se mu chtělo, mohl věřit v ukřižované chlapečky (v Donbasu), a když ne, tak směl nevěřit. Teď se tato víra stane povinnou - jako v Doněcké a Luhanské lidové republice, kde je smrtelně nebezpečné nevěřit, že separatisté zachránili obyvatelstvo před genocidou ukrajinských fašistů," varovala Novaja gazeta. "V Donbasu se odehrál gigantický sociální experiment, který ukázal, že chudobné, vystrašené a nezaměstnané obyvatelstvo nalézá duševní pohodlí v tom, že považuje ty, kdo je zastrašil a zbavil práce, za své spasitele. Loajalita takového obyvatelstva je laciná. Teď se mají výsledky experimentu rozšířit na celé Rusko," dodala.

Válku lze podle listu ještě zarazit - a to válečnou porážkou. Pokud útočící armáda bude rozbita či utrpí kritické ztráty, samozřejmě bude oznámeno drtivé vítězství, spočívající v zachování Doněcké a Luhanské lidové republiky ve stávajících hranicích.

Prezident Putin předpokládá, že obnoví Rusko v historických hranicích. Ale minimálně vše, co se ocitne za těmito hranicemi, bude pro ruský vliv navždy ztraceno. Budoucnost ukáže, zda Putin obnoví ruské impérium, anebo mu naopak zasadí poslední úder, míní Novaja gazeta. Bohužel, letadlo, ve kterém sedíme, se propadlo do vývrtky. Přesněji, pilot jej uvrhl zcela schválně do vývrtky. Ještě ji může zastavit, ale je děsivé, že osud závisí jen na rozhodnutí jediného člověka, uzavřela komentátorka.