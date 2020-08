Nováček z Pardubic vstoupil do první ligy prohrou 0:1 v Jablonci

Jablonec - Nováček první ligy fotbalisté Pardubic vstoupili do nové sezony těsnou porážkou 0:1 v Jablonci. Zápas úvodního kola nejvyšší soutěže rozhodl v 61. minutě střídající Robert Hrubý, který se trefil hned v prvním soutěžním utkání za Severočechy po letním příchodu z Ostravy.

"Úvodní zápasy jsou takové kostrbaté. Měl jsem z něj velké obavy. Pokud budou hrát Pardubice takhle zodpovědně, budou nepříjemné pro každého. Musím hráčům poděkovat, že to ubojovali a máme tři body. I když tam byly nedostatky," řekl na tiskové konferenci kouč Severočechů Petr Rada.

Jablonec v první půli podle předpokladů více držel míč, ale pardubická obrana pracovala spolehlivě a nepouštěla favorita do šancí. V nezáživném úvodním dějství ani jeden z týmů pořádně nevystřelil mezi tyče a výraznější možnost měl pouze na konci 42. minuty hostující Tischler. Elegantně se zbavil dvou protihráčů a přízemní střelou na bližší tyč těsně minul.

"Z prvního poločasu nemám dobrý pocit, nebyl z naší strany vůbec dobrý. Hráli jsme pomalu a nevytvořili jsme si nějakou vyloženou šanci," uvedl Rada. "První poločas měli domácí větší tlak, ale my jsme byli dobří v obraně. Dobře jsme se posouvali a nepustili jsme domácí do žádných šancí. Paradoxně jsme v závěru měli my největší šanci. Tischler se uvolnil ve vápně a těsně minul branku," dodal pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Vítěz uplynulé sezony druhé ligy i bez zraněné opory Hlavatého držel s domácími krok, a tak se jablonecký kouč Rada pokusil do druhé půle oživit hru týmu nasazením střídajícího Hrubého. Po jeho tečované střele zahrávali Severočeši v 54. minutě roh a další letní posila Martinec hlavičkoval o zem kousek mimo.

Na opačné straně hostující Černý po centru v dobré pozici netrefil balon. V 57. minutě hlavičkoval Hrubý, mířil však přímo na pardubického brankáře Boháče.

O čtyři minuty později se už jablonecká letní posila z podobné akce dočkala. Hrubý si naskočil na Holíkův centr z pravé strany a hlavičkou k tyči svým premiérovým soutěžním gólem v dresu Severočechů otevřel skóre.

"Když se dostanu do vápna, většinou jsou to zakončení hlavou. Nikdy jsem neměl moc štěstí, že by se mi to odráželo před prázdnou bránu. Při té první šanci mi chyběl asi větší důraz. Při druhé jsem se snažil trefit bránu, ideálně to zapadlo za zadní tyč. Musím vyzdvihnout hlavně super centry od Holase," uvedl Hrubý. "Hodnotím to pozitivně. Že jsem vstřelil branku, je bonus navíc. Hlavně jsem ale rád, že jsme zvládli to první kolo, které je vždy těžké," dodal.

Boháče poté protáhl Považanec. Pardubičtí, kteří naposledy hráli první ligu v sezoně 1968/69, drželi naději na nečekaný bodový zisk až do závěru, srovnat však nedokázali. Naopak mohli na konci ještě podruhé inkasovat. Po střele domácího Zeleného zachránil hosty za již překonaným Boháčem obránce a vzápětí se pro změnu proti Podanému vytáhl pardubický gólman.

"Po inkasovaném gólu jsme se snažili to otevřít a domácí si vytvořili ještě dvě šance, které neproměnili. Myslím, že za ten výkon jsme si bod zasloužili," mínil Novotný.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Úvodní zápasy jsou takové kostrbaté. Měli jsme nováčka, který hraje ve stejné sestavě už rok. Věděli jsme, že přijedou poctivě bránit, že budou čekat na naši chybu. V první půli měli jeden náznak, kdy jsme blbě vystoupili a málem toho využili. Z prvního poločasu nemám dobrý pocit, nebyl z naší strany vůbec dobrý. Hráli jsme pomalu a nevytvořili jsme si nějakou vyloženou šanci. Na druhou stranu tu byla řada nových hráčů. Do druhého poločasu jsme hráče upozorňovali, že to chce trpělivost, že nějaká šance přijde. To jsme splnili. Udělali jsme jednu změnu, místo Ladry přišel Robert Hrubý. Dokázal podržet míč, dovedl usměrnit hru směrem dopředu. První šanci nedal, ale po dobrém centru Holíka už tu další hlavou proměnil. Byli jsme už živější, nebezpečnější. Měli jsme pak ještě tři slibné situace, ale nedali jsme přesnou finální přihrávku. Až do konce jsme tak museli dávat pozor, abychom uhráli nulu vzadu. Měl jsem ze zápasu velké obavy. Pokud budou hrát Pardubice takhle zodpovědně, budou nepříjemné pro každého. Musím hráčům poděkovat, že to ubojovali a máme tři body. I když tam byly nedostatky."

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "První poločas měli domácí větší tlak, ale my jsme byli dobří v obraně. Dobře jsme se posouvali a nepustili jsme domácí do žádných šancí. Paradoxně jsme v závěru měli my největší šanci. Tischler se uvolnil ve vápně a těsně minul branku. Do druhého poločasu jsme vstoupili odvážněji, ale gól jsme nedali. Potom zahrozil Hrubý. Ještě předtím, než vstřelil branku, už jednou hlavičkoval. Podruhé se mu už povedlo šanci proměnit. Potom jsme se snažili to otevřít a domácí si vytvořili ještě dvě šance, které neproměnili. Myslím, že za ten výkon jsme si bod zasloužili."

FK Jablonec - FK Pardubice 1:0 (0:0)

Branka: 61. R. Hrubý. Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, Hrabovský. ŽK: Podaný - Tischler. Diváci: 1531 (limit 5102 osob na stadionu).

Sestavy:

Jablonec: V. Hrubý - Holík, Martinec, Kubista, Podaný - Hübschman, Považanec (88. Krob) - Ladra (46. R. Hrubý), Kratochvíl, Zelený - Schranz (90. Čvančara). Trenér: Rada.

Pardubice: Boháč - Prosek, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek (77. Huf) - Tischler, Solil, Cadu (74. Pfeifer), Surzyn (77. I Sang-hjok) - Černý (74. Petráň). Trenér: Novotný.