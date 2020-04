Nováček z Českých Budějovic se v úvodu extraligy utká s Hradcem

Praha - Nová sezona hokejové Tipsport extraligy začne v pátek 18. září. Nováček soutěže z Českých Budějovic v 1. kole přivítá Hradec Králové. Liberec, který vyhrál základní část předčasně ukončeného předchozího ročníku, se na úvod utká v domácím prostředí s Pardubicemi. Základní los soutěže dnes zveřejnil Český svaz ledního hokeje.

Extraliga začne v podobném termínu jako před rokem, kdy se úvodní kolo odehrálo 13. září. Základní část skončí 7. března 2021 a její součástí budou v listopadu, prosinci a únoru tři reprezentační přestávky, které určila Mezinárodní hokejová federace.

Pro fanoušky Českých Budějovic bude vstup do extraligy hodně speciální, protože právě do Hradce Králové společnost Mountfield v roce 2013 převedla licenci na start v nejvyšší soutěži a Jihočeši od té doby hráli v 1. lize. Letos si s naprostou převahou pod vedením trenéra Václava Prospala zajistili po sedmi letech postup zpět mezi elitu.

Základní herní program byl letos zveřejněn o měsíc dříve než před rokem, což umožnilo předčasné ukončení soutěže kvůli pandemii koronaviru. "Měli jsme rozlosování předpřipravené a jen jsme čekali na závěry od klubů, abychom mohli vše dodělat. Šlo nám zejména o vánoční termíny," řekl ředitel extraligy Josef Řezníček ČTK. Jednotlivé kluby využijí dřívější los k plánování akcí ve svých halách a multifunkčních arénách.

Vedení extraligy si podle Řezníčka dobře uvědomuje, že současná omezení mohou teoreticky zasáhnout i do další sezony. "Určitě s tím musíme počítat. Na druhou stranu my se chováme tak, že září je opravdu hodně daleko. Budeme reagovat na jakoukoliv situaci, která přijde z vládních kruhů, nebo na nějaká omezení. Pokud bychom nemohli hrát, jednali bychom o tom, jak soutěž odložit," připustil Řezníček a dodal, že na plánu B nebo C extraliga nepracuje. "To nemá cenu. Doufáme a všichni si přejeme, že bude platit plán A," řekl.

Dnes byl zveřejněn jen program základní části, tedy 52 kol. Podoba nadstavbové části může ještě oproti sezoně 2019/20 doznat změn. Play off a předkolo play off by se mělo uskutečnit ve stávající podobě, není ale vyloučeno, že dojde k úpravě systému pro týmy na 11. až 14. místě po skončení základní části.

"Play off nahoru asi bude neměnné, v části dole ale máme ještě nějaká okénka otevřená. O části po 52 kolech ještě můžeme jednat, je na to dostatek času. Máme anketu mezi kluby, ze které budeme také vycházet. Nemyslím si ale, že je to něco, na čem bychom teď museli bazírovat. Do podání přihlášek, což je 20. června, máme minimálně čas oznámit, jak se bude hrát," dodal Řezníček.

Rozlosování:

Pátek 18. září - 1. kolo:

Brno - Třinec, Karlovy Vary - Mladá Boleslav, Plzeň - Sparta Praha, Vítkovice - Litvínov, Liberec - Pardubice, České Budějovice - Hradec Králové, Zlín - Olomouc.

Neděle 20. září - 2. kolo:

Mladá Boleslav - České Budějovice, Pardubice - Plzeň, Olomouc - Liberec, Litvínov - Brno, Třinec - Karlovy Vary, Hradec Králové - Vítkovice, Sparta - Zlín.