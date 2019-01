Ostrava - Tři měsíce poté, co dosáhl plnoletosti, se mladý český tenista Tomáš Macháč dočkal premiérového pozvání do českého daviscupového týmu. Nehrající kapitán Jaroslav Navrátil ho zařadil do pětice pro kvalifikační utkání s Nizozemskem v Ostravě.

Zatím jeho jméno znají jen tenisoví znalci. Rodák z Berouna v říjnu oslavil teprve osmnácté narozeniny a dalo by se říct, že mu Navrátil nadělil opožděný dárek.

"Na Davis Cup jsem se začal dívat, hned když jsem dostal raketu do ruky. Byla na těch zápasech neuvěřitelná atmosféra a to jsem si říkal, že se tam chci jednou dostat. To, že se to povedlo ještě teď, když mi je tolik let, tak to beru jako splněný sen. A pokusím se přidat nějakou sílu do týmu. Moc si toho cením," radoval se Macháč na ostravském týmovém srazu.

Macháč si o Navrátilův zájem řekl skvělými podzimními výsledky. Během listopadu vyhrál po sobě tři turnaje na mužském okruhu Futures v Milovicích, Opavě a Říčanech, dařilo se mu i v barvách Sparty v domácí extralize. Bývalý 16. hráč juniorského žebříčku tak zaznamenal obrovský skok v pořadí i mezi muži a v žebříčku ATP vystoupal prakticky z nuly až na 534. místo.

"Ty tři tituly z Futures pro mě doposud byly největší úspěchy. Ale nominace na Davis Cup tohle jednoznačně přebila a je u mě top," vysvětlil někdejší člen stříbrného družstva z mistrovství Evropy hráčů do 16 let a stabilní člen mládežnických reprezentačních výběrů.

Davisův pohár hltal u televize už jako kluk. "Bavil mě strašně Radek Štěpánek. Ten hrál neuvěřitelně a to byl i takový můj daviscupový vzor. A jeho nejlepší zápas byl asi, když hrál s Karlovičem (ve vítězné pětisetové bitvě v semifinále v Chorvatsku v roce 2009). To byl fakt neuvěřitelný zápas," řekl Macháč, který se pak se svým dětským idolem potkal v tréninku i na kurtu.

Po boku zkušenějších Rosola, Veselého a Pavláska žije i Macháčova šance, že by se dostal o víkendu na dvorec. Navrátil i s ohledem na nový herní systém nevyloučil, že by jednoho ze dvou nováčků Macháč - Lehečka nasadil do hry.

"To by už bylo něco neuvěřitelného a neskutečného," zasnil se Macháč. "Pokusím se tento týden zamakat, připravit se, abych, kdybych náhodou nastoupil, předvedl svůj nejlepší výkon."

Zatím si zvyká na ostravský kurt. "Přecházel jsem z koberce, takže tohle je hodně pomalé. Ze začátku to bylo těžké se s tím srovnat, ale už je to lepší. Za pár dnů si zvyknu," dodal Macháč.

Čekal ho i tradiční rituál "přijímání nováčků". Nové tváře v daviscupovém výběru se nevyhnou placení večeře pro zbytek týmu. "Už jsem na to nachystaný a peněženka taky. Ale rád něco zaplatím. Pro mě je paráda, že tady vůbec můžu být," usmál se Macháč.