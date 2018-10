Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů potvrdili ve 14. extraligovém kole skvělou aktuální formu. Energie porazila Olomouc jasně 5:0, nováček soutěže si tak po šňůře sedmi porážek už popáté za sebou připsal plný bodový zisk, přičemž má během úspěšné série oslnivé celkové skóre 26:7. Hanáci naopak vyšli potřetí za sebou naprázdno. Útočník Jakub Flek dal gól a na tři nahrál, další forvard Dávid Gríger skóroval dvakrát, čisté konto vychytal Filip Novotný.

V úvodním dějství to byli Olomoučtí, kdo se dostal dříve naplno do zápasu. Během úvodních tří minut prakticky nepustili domácí z obranného pásma a střelami Káni a Ondrůška prověřili pozornost Novotného. Západočeši se poprvé dostali ke slovu střelou Mikúše ve 14. minutě. Bezbrankový stav zápasu změnil v 19. minutě Rachůnek, který využil nezištnou přihrávku Fleka, jenž hrál 100. zápas v dresu Energie.

I druhou dvacetiminutovku začali aktivněji Hanáci, střelu Káni opět zlikvidoval dnes bezchybný Novotný. Naopak navýšit vedení domácích mohl Vlach, jenže v rozhodující moment nedokázal zasunout puk za již překonaného Konráda. Emoce v Realistic Areně zvedla v polovině zápasu bitka mezi Šafářem a Káňou, za kterou oba hříšníci obdrželi vedle dvouminutového trestu i osobní v délce deseti minut.

Poté, co ve 33. minutě Karlovarští obětavě zlikvidovali několik střel soupeře, unikl opět do přečíslení Flek a pro Grígera již nebylo problémem jeho přesnou nahrávku zužitkovat v druhou branku. Současnou formu a zejména efektivitu při zakončení potvrdil ve 39. minutě Skuhravý, který vyloučení Dujsíka potrestal už po pouhých čtyřech vteřinách, když tečoval střelu Plutnara od modré čáry.

Po zbytek zápasu výborně hrající domácí družina s přehledem hlídala těžce vydobytý tříbrankový náskok. Odpor Mory definitivně zlomil v 52. minutě agilně hrající Flek, který za sebou nechal Škůrka a střelou nad padajícím Konrádem oslavil své hokejové jubileum. Za skandovaného potlesku z hlediště dal 18 sekund před koncem tečovanou střelou definitivní podobu výsledku Gríger a potvrdil tak již pět zápasů trvající neporazitelnost Energie.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Snažili jsme se připravit na to, že na nás Olomouc po nevydařeném domácím utkání s Chomutovem asi zatlačí. Na nás v začátku byla trochu vidět únava z pátečního derby, které nás stálo velké množství sil. V první třetině jsme měli opravdu špatný pohyb, hráli jsme špatně na kotouči a udělali jsme několik zbytečných chyb. To, že jsme se z protiútoku ujali vedení, byl pro nás až malý sportovní zázrak. Od druhé třetiny už jsme se trochu zlepšili a hlavně od její druhé poloviny jsme hráli trpělivě a zodpovědně dozadu. Byli jsme úspěšní a produktivní z brejkových situací, které jsme měli. Ve třetí třetině jsme si utkání již dokázali pohlídat, nepustili jsme soupeře do nějakých větších šancí a pomohli našemu gólmanovi udržet čisté konto."

Jan Tomajko (Olomouc): "Dnešní zápas se mi nehodnotí lehce. V jeho úvodu jsme hráli dobře, domácí nás ale potrestali z protiútoku a bylo to 1:0. Byl to pro nás pořád dobrý výsledek, ale druhou třetinu jsme propadli v obraně a ve třetí třetině domácí dominovali. Pro nás to byl půl zápasu špatný výkon a bez gólu se nedá vůbec bodovat. Musíme se z toho dostat; máme tři prohry v řadě a teprve teď se ukáže, jaký jsme mančaft."

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 19. T. Rachůnek (Flek), 33. Gríger (Flek, Plutnar), 39. Skuhravý (Plutnar, Šenkeřík), 52. Flek (T. Rachůnek), 60. Gríger (Flek). Rozhodčí: Mrkva, Kika - Hynek, Gerát. Vyloučení: 5:4, navíc Šafář - J. Káňa oba 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 3976.

Karlovy Vary: F. Novotný - Šenkeřík, Plutnar, Podlipnik, Kovačevič, M. Rohan, Sičák, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, Roman Vlach, T. Mikúš - Gorčík, Skuhravý, Stloukal - Kohout, Balán, Lapšanský. Trenéři: Pešout a Mariška.

Olomouc: Konrád - Škůrek, Švrček, J. Galvas, Ondrušek, Dujsík, Jaroměřský, Staněk - Strapáč, J. Knotek, J. Káňa - Irgl, Kolouch, Burian - V. Tomeček, Mráz, Ostřížek - Skladaný, Nahodil, Laš. Trenéři: Tomajko a Moták.