Nováček Hradec Králové na úvod ligové sezony remizoval 1:1 s Bohemians 1905

Mladá Boleslav - Fotbalisté prvoligového nováčka Hradce Králové zahájili novou sezonu remízou 1:1 s Bohemians 1905. Východočechy v domácím azylu v Mladé Boleslavi poslal do vedení ve 14. minutě Daniel Vašulín, krátce po změně stran odpověděl David Puškáč. Trenér Miroslav Koubek tak nezažil vítězný soutěžní debut na lavičce "Votroků", kteří se do nejvyšší soutěže vrátili po čtyřech letech.

Letní posila Bohemians Chramosta v 11. minutě pohotově dorazil Hronkovu ránu, ale branka neplatila kvůli ofsajdu. Za tři minuty na druhé straně už padl regulérní gól. Mejdr z pravé strany nacentroval do pokutového území a hlavičkující Vašulín skóroval při svém prvoligovém debutu.

O chvíli později mohl Vašulína napodobit volný Donát, ale tentokrát hlavou zblízka minul. Po půl hodině hry Prekopovu ránu vyrazil Bačkovský a brankář "Klokanů" si následně poradil i s Radovým přímým kopem.

Bohemians mohli vyrovnat po třech minutách druhé půle. Bačkovský dlouhým výkopem vyslal do úniku Chramostu, ale toho vychytal gólman Fendrich. Dvořákova střela se chvíli nato otřela o tyčku hostující branky.

Pražané v 53. minutě srovnali. Po závaru nejprve Puškáč trefil tyčku, ale Köstl mu vrátil míč a útočník Bohemians už na druhý pokus uspěl. "Klokani" vstřelili Hradci teprve druhý gól za posledních sedm ligových zápasů.

Domácím nevrátili vedení Rada ani Mejdr, kteří přestřelili. Po delší pasáži bez větších šancí v 80. minutě hradecký kapitán Vlkanova hlavičkoval nad branku, o pěti minut později z dobré pozice minul také Dvořák.

Východočeský tým, který přijelo podpořit zhruba tisíc fanoušků, v nejvyšší soutěži neprohrál s Bohemians posedmé za sebou, ale ve vzájemných soubojích zaváhal po sérii tří vítězství.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "Bylo to velmi zajímavé a velice dobré ligové utkání na úvod. Z hlediska takového bojového nasazení a kvality, mělo to tempo, patřičný důraz, agresivitu, říz. Splnili jsme to, co jsme si předsevzali, jak se chceme v lize prezentovat. Doufám, že nám to vydrží. To znamaná v žádném případě se nikde neschovávat, hrát aktivně, útočně, otevřeně. To jsme plnili vlastně celý zápas, samozřejmě byly pasáže, kdy byla Bohemka velmi nebezpečná v přechodech. Mrzí mě, že jsme dostali gól ze standardky, naopak se domnívám, že jsme měli ve druhém poločase vítězství blíž, protože jsme měli dobré situace a řekl bych velké šance."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians): "My dneska určitě nemůžeme být spokojeni s výkonem, protože hlavně v prvním poločas byla naše hra pasivní, čekali jsme jenom na to, co udělá soupeř. De facto jsme se vůbec nedostali k nějaké kontrole míče. Tři, pět, sedm přihrávek za sebou bylo nerealné a branka navíc ještě posadila Hradec na koně. V poločase jsme si naštěstí něco vyříkali a malinko se to zlepšilo, podařilo se nám vyrovnat. Přesto jsme i v závěru znovu spadli do takové pasivity a Hradec nás mohl potrestat."