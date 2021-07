Nová zelená úsporám nově podpoří renovace bytových domů i mimo Prahu

Praha - Další etapa Nové zelené úsporám (NZÚ) podpoří renovaci a výstavbu bytových domů i mimo Prahu. Nově také zahrne dotační program Dešťovka zaměřený na podporu využití dešťové vody. Žadatelé, kteří v žádosti zkombinují více různých opatření, například zateplení a výměnu kotle, získají bonus. Příjem žádostí do nové etapy začne v říjnu, plynule naváže na dosavadní program, uvedli dnes v Praze zástupci ministerstva životního prostředí (MŽP) a Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Zdroje programu do roku 2030 budou nejméně 39 miliard korun. NZÚ cílí na podporu energeticky úsporných renovací a staveb domů, podporu fotovoltaiky a další ekologická opatření.

"U bytových domů je ta hlavní novinka, že už nebude podporována jejich renovace z programu IROP - z evropských fondů," uvedl ředitel SFŽP Petr Valdman. "Budou spadat pod střechu programu Nová zelená úsporám. Bytové domy budeme financovat z NZÚ jak v Praze, tak na území celé České republiky," řekl ČTK ředitel. "Standardní podpora bude od zateplení, výměny oken, rekonstrukce střechy zahrnovat i instalaci fotovoltaických systémů," doplnil.

Nově bude do NZÚ zahrnuta také Dešťovka, v níž lidé mohou žádat o příspěvek na opatření pro hospodaření s dešťovou vodou. Portfolio příspěvků se v NZÚ rozšíří také například o dotaci na ohřev vody pomocí tepelného čerpadla nebo výstavbu dobíjecí stanice pro elektromobily.

Podle zástupců MŽP a SFŽP pokračování programu cílí také na podporu kombinací několika různých opatření. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) dnes uvedl, že "všechno bude možné vyřešit" v jedné žádosti. Majitelé rodinných domů získají za každou kombinaci k dotaci bonus 10.000 korun, u bytových domů to bude 20.000 korun. "V rámci jednoho projektu, jedné žádosti o podporu bude možné kombinovat dotaci na zateplení, na zelenou střechu, na fotovoltaiku. Na hospodaření se srážkovou vodou, na výměnu zdroje vytápění prakticky na cokoliv na co si investor vzpomene, poznamenal Valdman. Zjednoduší se také podání žádostí, kterou bude možné vyřídit kompletně elektronicky. Nově mohou lidé také získat dotaci pro úpravy trvale obývaných rekreačních objektů.

Do roku 2026 bude NZÚ financována z prostředků plynoucích z Národního plánu obnovy, později z podílu výnosů emisních povolenek. Zatímco z plánu obnovy by do NZÚ mělo jít celkem 19 miliard, později se počítá se čtyřmi milardami za rok. Brabec dnes nicméně uvedl, že v případě převisu zájmu bude možné i navýšení.

Přes NZÚ budou moci lidé s běžnými a vyššími příjmy žádat také o podporu na výměnu kotlů, kdy dostanou maximálně 50 procent způsobilých výdajů. Tuto novinku resort představil už dříve.

V programu Nová zelená úsporám bylo dosud schváleno 65.000 žádostí a vyplaceno deset miliard korun.