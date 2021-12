Nová výstava v Praze připomíná okamžiky ze života Václava Havla

Praha - Přelomové okamžiky v politickém životě bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla, jeho setkání se světovými státníky i střípky ze soukromí ukazuje výstava, která dnes večer začala v pražské Galerii 1. Autoři, fotograf Alan Pajer a Tomáš Oliva, který působil v Kanceláři prezidenta republiky, ji uspořádali u příležitosti výročí úmrtí Václava Havla, od něhož 18. prosince uplyne deset let. Pajer byl jeden z fotografů, kteří prezidenta často doprovázeli. Na výstavě jsou však i snímky jiných tvůrců.

Fotogalerie

Expozice je rozdělena do několika částí. První zachycuje Havla a jeho blízké a spolupracovníky v roce 1989, především během sametové revoluce a při jeho nástupu do úřadu prezidenta. Další bloky připomínají například setkání s bývalou americkou ministryní zahraničí Madeleine Albrightovou, dalajlamou, královnou Alžbětou II., papežem Janem Pavlem II. či bývalým americkým prezidentem Billem Clintonem, ale i celebritami jako kapela Rolling Stones nebo hudebník Bob Dylan.

Jako "zlatý hřeb" výstavy Pajer označil snímky související s přijetím České republiky do Severoatlantické aliance, což byl podle fotografa důležitý cíl Havlových snah. Pajer podotkl, že Havel prosazoval myšlenku, že Česko získá svobodu jedině, když se bude jako suverénní sebevědomá demokratická země integrovat do stávajících struktur, jako je Evropská unie a NATO, místo toho, aby je opouštělo. Pajer, který se s Havlem znal 30 let, také řekl, že koncepce výstavy má zdůraznit především jeho působení na Pražském hradě.

"Fascinoval mě tím, jak byl pracovitý a umanutý. On byl člověk, který měl svou myšlenku a za tou šel," zavzpomínal na Havla fotograf. "Nejvíce se mi na něm líbí to, že on prostě neříkal, jak to nemá být, ale vždycky říkal, jak to má být a dával člověku naději do života," podotkl.

Na Václava Havla na dnešní vernisáži zavzpomínal například i místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer, který také pracoval v Kanceláři prezidenta republiky, nebo manželka někdejšího Havlova mluvčího a nynější místostarostka Prahy 1 Eva Špačková (oba ODS).

Výstava potrvá do 29. ledna příštího roku.