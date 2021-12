Nová vláda v Německu je připravena, strany podepsaly koaliční smlouvu

Berlín - Nová německá vláda je připravena, sociální demokraté (SPD), Zelení a liberální svobodní demokraté (FDP) dnes dopoledne podepsali koaliční smlouvu. Ve středu sociální demokrat Olaf Scholz vystřídá v kancléřství Angelu Merkelovou, která se svou konzervativní unií CDU/CSU vedla Německo 16 let. Konzervativci po neúspěšných zářijových parlamentních volbách míří do opozice.

"Krásné dobré ráno. Ráno, kdy vzniká nová vláda," prohlásil Scholz jen krátce před podpisem 177stránkové smlouvy.

Spolupředseda Zelených Robert Habeck, který bude vicekancléřem a zároveň ministrem hospodářství a ochrany klimatu, řekl, že trojice stran tvoří ode dneška jednu vládu. Za priority označil boj s pandemií nemoci covid-19 a také přechod německého hospodářství na klimaticky neutrální technologie.

"Nyní nastává čas činů," řekl šéf FDP Christian Lindner, který v Scholzově vládě povede ministerstvo financí. Tento úřad je po kancléřství považován za druhou nejvýznamnější vládní pozici, neboť šéf státní kasy disponuje právem veta. Tím může zablokovat rozhodnutí, která by byla neúměrnou zátěží pro rozpočet. "Před námi stojí velké výzvy, stejně velké jsou ale naše ambice a připravenost," dodal Lindner.

Trojice stran se v koaliční smlouvě dohodla, že posílí rozvoj produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů, aby bylo možné uzavřít uhelné elektrárny ideálně do roku 2030. Nulové emise skleníkových plynů chce koalice do roku 2045. SPD, Zelení a FDP plánují velké investice do zdravotnictví, digitalizace a bydlení, přejí si posílit pravomoce Evropského parlamentu a prohloubit integraci Evropské unie. S Ruskem a Čínou chce nová vláda jednat konstruktivně, ale s důrazem na lidská práva.