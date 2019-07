Nová věznice v Králíkách z bývalého ústavu nevznikne

Králíky (Orlickoústecko) - Nová věznice z bývalého Dětského výchovného ústavu v Králíkách na Orlickoústecku nevznikne. Objekt pro to není vhodný a proti záměru protestovali místní obyvatelé. Novinářům to dnes řekla ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

"Nechceme něco prosazovat násilím. Bylo tu referendum, byla tu složitá jednání mého předchůdce a byl tu i pan premiér. Myslí, že se to do koloritu ani nehodí. Objekt by byl možná lepší na domov důchodců nebo něco podobného," uvedla Benešová. Vliv měla i odlehlost Králík.

Podle ministryně by se další kapacity věznic daly získat jejich rozšířením, nikoli stavbou nových. Benešová preferuje jiné formy trestů, například peněžité, a častější využití podmínečného propuštění. "Moderní vězeňství se opírá o něco jiného, než abychom stavěli nové věznice," řekla.

Budovu Vězeňská služba předá Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který ji nabídne dalším státním institucím.

Budova je opuštěná od konce roku 2014. Původně ji chtělo využít ministerstvo vnitra jako pobytové zařízení pro žadatele o azyl. Proti byla část obyvatel i někteří politici. Měli obavy, že přítomnost cizinců by poškodila turistický ruch v regionu, přistěhovalci se nezačlení mezi místní a nemuseli by se v malém městě cítit dobře. Ministerstvo vnitra nakonec od svého plánu ustoupilo a objekt převedlo ministerstvu spravedlnosti. To přišlo se záměrem zřídit v Králíkách věznici. Ani to se však nesetkalo s příznivým přijetím, lidé v referendu na konci roku 2016 většinově dali najevo, že věznici ve městě nechtějí. Hlasování ale není pro ministerstvo závazné.

Zájem budovu koupit a přestavět na byty pro zaměstnance i další nájemce před více než rokem projevila společnost Sněžník, která provozuje v blízké Dolní Moravě velký rekreační areál. Objekt ale bude nejdříve nabídnut státním institucím. Podle starosty Králík Václava Kubína (Sportovci) by bylo vhodné věznici využít ve prospěch města.