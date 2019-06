Nová verze závěrů summitu je měkčí ohledně uhlíkové neutrality

Brusel - Měkčí formulace týkající se plánů Evropské unie být k roku 2050 takzvaně uhlíkově neutrální obsahuje poslední verze návrhu závěrů dnešního summitu EU v Bruselu. Text, na kterém v minulých dnech pracovali diplomaté, se tak ve snaze o kompromis a konsenzuální podporu všech států unie snaží zohlednit výhrady, které vůči jeho původní podobě měly některé země ze střední a východní Evropy. Kromě hlasitého Polska byla proti také Česká republika.

V nové verzi textu tak summit vyzve Evropskou komisi (EK) a členské země, aby rychle začaly vymýšlet podmínky a pobídky, kterých by pak bylo možné využít k určení toho, jak by bylo možné klimatickou neutralitu unie k roku 2050 zajistit. Zohledněny přitom mají být "okolnosti v jednotlivých členských zemích a respektováno jejich právo určit si vlastní energetický mix" - tedy to, z jakých zdrojů země uspokojují své energetické potřeby.

Původně byl dokument jednoznačnější a hovořil o potřebě urychleně pracovat na podmínkách, pobídkách a rámci, které by nulové čisté emise zajistily.

Úsilí o neutrální čisté emise CO2 znamená snahu snížit čisté emise téměř k nule a ty vzniklé vyvážit projekty, které mohou oxid uhličitý absorbovat.