Nová varianta koronaviru B.1.640.2 zatím experty příliš neznepokojuje

Bern/Paříž - Nová varianta koronaviru B.1.640.2, která byla objevena ve Francii, by měla být sledována, ale zatím v ní nevidí velké nebezpečí. Vyplývá to podle agentury DPA z hodnocení expertů.

"Měli bychom tuto i jiné varianty pozorovat, ale není důvod ke znepokojení právě kvůli této variantě," řekl dnes agentuře DPA expert na virové varianty Richard Neher ze švýcarské Basilejské univerzity. Americký epidemiolog Eric Feigl-Ding na twitteru napsal: "Kvůli variantě B.1.640.2 si zatím nedělám žádné velké starosti. Pochybuji, že se prosadí proti omikronu a deltě."

Francouzští vědci v čele s Didierem Raoultem z institutu IHU Méditerranée Infection prokázali novou variantu u 12 pacientů na jihovýchodě France, což tým na konci prosince napsal v předběžné zprávě. Pacient, který se ve Francii nakazil pravděpodobně jako první, se vrátil z Kamerunu. Studie zatím nebyla odborně posouzena a zveřejněna v odborném časopise.

"Je příliš brzy na spekulace o virologických, epidemiologických nebo klinických vlastnostech nové varianty," shrnul Raoultův tým. Data jsou ale dalším příkladem toho, jak nepředvídatelně se mohou koronavirové varianty objevovat. "Víme ještě příliš málo na to, abychom mohli říct něco relevantního," řekl serveru merkur.de německý ministr zdravotnictví Karl Lauterbach.

Varianta B.1.640.2 má podle Raoulta a jeho týmu několik mutací v takzvaném hrotovém proteinu (spike proteinu), které experti znají už ze zvlášť silně nakažlivé varianty omikron. Spike protein má při posuzování variant zvláštní význam, protože virus se jím váže na lidské buňky a také proto, že na tento protein cílí vakcíny. Mutace na tomto proteinu mohou vést k rychlejšímu šíření viru. Kromě toho je možné, že očkovací látky kvůli nim ztrácí účinnost.

Dosud to podle vědce z Basilejské univerzity Nehera však nevypadá, že by se varianta B.1.640.2 silně šířila. Podle něj jde o "jednu z mnoha", které se proti omikronu a deltě alespoň dosud neprosadily.

Varianta B.1.640.2 patří do rodiny variant, na které od listopadu upozorňuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Na to upozornil epidemiolog WHO Abdi Mahamud. Varianta B.1.640 byla podle WHO poprvé hlášena v září z Konžské demokratické republiky a od listopadu je zvlášť sledována. Mahamud uvedl, že se ale podle dostupných dat od té doby tato varianta příliš nerozšířila.

WHO rozlišuje u potenciálně nebezpečných variant koronaviru tři kategorie: znepokojivé varianty, varianty, jimž je třeba věnovat pozornost, a sledované varianty. B.1.640 tedy spadá do třetí kategorie, společně se dvěma dalšími, zatímco omikron, který začíná převažovat ve stále větším počtu zemí, je v první kategorii. Sedmnáct variant, které WHO od začátku pandemie sledovala, vykazovalo krátkou životnost nebo se ukázaly jako málo nebezpečné a už jim není věnována zvláštní pozornost.