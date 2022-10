Nova v Brně natáčí nový komediální seriál Sex O’Clock o dospívání a rodině

Brno - Televize Nova na několika místech v Brně natáčí interiérové scény pro komediální seriál s názvem Sex O’Clock. Režiséři Jan Bártek a Karolina Zalabáková v něm představí příběh o složitém dospívání, rodinném soužití a dotknou se i tabuizovaných témat. Seriál, jehož děj se odehrává ve Zlíně, bude pro diváky dostupný na streamovací platformě Voyo. Datum premiéry zatím není stanovené, řekl dnes na natáčení ČTK projektový manažer komunikace TV Nova Jakub Fürst.

Fotogalerie

"Původně měl být seriál Sex O’Clock primárně jenom pro mladé, postupem času se vyvinul spíše v seriál o rodině. Obrovskou součástí dospívání je totiž prostředí, ve kterém vyrůstáme. Museli jsme tedy hrdiny do nějakého prostředí ukotvit. To nám umožnilo přidat spoustu zajímavých postav, které by mohly zaujmout širší spektrum diváků," řekl ČTK Bártek.

Aby dospívající postavy působily autenticky, musel štáb podstoupit dlouhý casting a průzkumy, spolupracoval například i se studenty středních škol. "Součástí průzkumu na školách bylo hlavně to, jak náctiletí v současnosti mluví, jak myslí. Na seriálu je důkladná rešerše opravdu znát, mladistvé postavy nejsou napsané od stolu a působí přirozeně," uvedla kreativní producentka Marta Fenclová.

Hlavními hrdiny seriálu jsou dva sourozenci Adam (Maxmilián Kocek) a Ema (Sára Korbelová). Jejich rodiče hrají Jan Révai a Petra Bučková. "V Sex O’Clock se objevím v roli Judity, matky dvou dospívajících dětí. Judita toho má pořád moc, pořád je zavalená povinnostmi, každý z nás to určitě moc dobře zná. Často jedná zkratkovitě a lidi kolem ní to nechápou a štve je to. Je to postava, se kterou se spousta lidí může sžít, nebo jim naopak pomůže lidi kolem sebe pochopit," řekla Bučková.

Na natáčení se finančně podílel i Jihomoravský filmový nadační fond, který do rozpočtu seriálu přispěl jedním milion korun. "Seriál jsme podpořili hned z několika důvodů. Kromě originality tématu a chytře a zábavně napsaných scénářů to bylo také splnění požadovaných kritérií. Producent je brněnský a spolupracuje s místními profesionály, což zajišťuje rozvoj filmového průmyslu u nás v regionu," řekla ředitelka fondu Pavlína Hobzová.