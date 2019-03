Praha - Česká televize (ČT) se v připravovaných projektech obrátí k českým dějinám. Několika seriály neopomene ani divácky oblíbený žánr krimi. Z historických námětů ČT nabídne pokračování příběhu panovnice Marie Terezie, filmový portrét Emanuela Moravce nebo dokument o herci Janu Potměšilovi připomínající 30. výročí sametové revoluce. ČT loni do výroby schválila 458 nových pořadů. Novinářům to dnes řekl generální ředitel ČT Petr Dvořák.

V pokračování příběhu Marie Terezie se režie nových dvou dílů opět ujal Robert Dornhelm. Panovnice v nich vede válku o habsburské dědictví i spory ve svém manželství s Františkem Štěpánem Lotrinským. "Zatímco první dva díly byly o jejich vztahu, tentokrát se posouváme více do politických témat, protože se odehrává válka o habsburské dědictví. A František Štěpán se více zapojuje do politických událostí, což samozřejmě vyvolává konflikty uvnitř jejich vztahu," řekl ČTK představitel manžela Marie Terezie Vojtěch Kotek.

Mezi chystané filmové portréty osobností symbolizujících složitý vývoj českých dějin patří snímek Emanuel Moravec - Anatomie zrady, v němž režisér Biser Arichtev obsadil do hlavní role Mariána Labudu mladšího. Do minulých let se vrací i Past, životopisný film o divadelní herečce Jiřině Štěpničkové, jejím pokusu emigrovat na Západ a následném procesu, po kterém strávila deset let ve vězení. Štěpničkovou ve filmu Viktora Polesného ztvární Zuzana Stivínová.

Do 20. let diváky zavede desetidílný seriál Zločiny Velké Prahy režiséra Jaroslava Brabce s Jiřím Langmajerem, Jaroslavem Pleslem a Denisem Šafaříkem v hlavních rolích. Ve stejném období se odehrává také seriál Četníci ze Znojma, který navazuje na dřívější projekt ČT Četníci z Luhačovic.

Po Rašínovi se k soudobé látce vrací režisér Jiří Svoboda. Snímek Vysoká hra inspirovaný románem Václava Lásky vypráví příběh policisty protikorupčního útvaru, pro kterého je idea právního státu prioritou. Hlavní role se zhostí Richard Krajčo. Ze skutečných událostí vychází třináctidílný seriál Místo zločinu Ostrava, který představí dvojici zdánlivě velmi odlišných kriminalistů. Ostravské případy z nedávné doby budou vyšetřovat Pavla Beretová a Stanislav Majer. Další kriminální seriál Hlava medúzy se odehrává v režii Filipa Renče v Jihomoravském kraji.

Nová dokumentární tvorba ČT bude také reflektovat třicáté výročí sametové revoluce. Dokumentaristé Martin Slunečko a Miloslav Šmídmajer připravují portrét herce Jana Potměšila, jedné z tváří událostí roku 1989. Revoluci z pohledu tehdejších i dnešních studentů představí snímek Sametová FAMU. S archivními záběry pracuje také dokument Rekonstrukce okupace 1968. Dalším dokumentem bude Nejkrvavější proces, který přibližuje vykonstruovaný politický proces z listopadu 1952, jehož nejznámější postavou je politik Rudolf Slánský.

ČT připravuje také dva koprodukční snímky mířící do kin. Režisérka Agnieszka Hollandová začne natáčet film Šarlatán, Olga Sommerová zase v autorském dokumentu představí legendu českého divadla Jiřího Suchého.

Česká televize byla loni nejsledovanější televizní skupinou u diváků starších 15 let. Následuje Nova, která veřejnoprávní televizi předstihla v hlavním večerním vysílacím čase. Třetí je skupina Prima.