Ostrava - Nová tramvaj Škoda 39T začala jezdit ve zkušebním provozu v ulicích Ostravy, zatím bez cestujících. Musí takto najezdit 20.000 kilometrů, což by chtěl Dopravní podnik Ostrava (DPO) zvládnout do konce listopadu. Pak bude zkušební provoz pokračovat, ale už s cestujícími. ČTK to řekla mluvčí DPO Tereza Šnoblová.

"S cestujícími tramvaj najezdí ve zkušebním provozu rovněž 20.000 kilometrů. To bude ale zřejmě rozložené do delšího časového období," řekla mluvčí. Do ostrého provozu se tramvaj dostane v prvních měsících příštího roku.

Společnost Škoda Transportation vyrábí nové tramvaje Škoda 39T pro DPO na míru. Jedna přijde na 47,5 milionu korun a DPO si jich objednal 35 dohromady za zhruba 1,7 miliardy korun. Po uvedení první tramvaje do ostrého provozu bude podnik další vozy nasazovat v pravidelných intervalech.

Tramvaj je dlouhá je 26,6 metru, prázdná váží přes 36 tun, plně obsazená pak i 56 tun. Je v ní 60 míst k sezení a 140 ke stání. Prezident skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina uvedl, že jde o nejdelší dvoučlánkovou tramvaj, jakou společnost vyrobila. S výjimkou prvních dvou vozů vyráběných v Plzni se tramvaje budou montovat v závodě Škoda Ekova v Ostravě.

V některých úsecích bude v Ostravě tramvaj jezdit rychlostí až 80 kilometrů v hodině. DPO se je chystá nasadit na klíčové páteřní linky, kde je potřeba vyšší kapacita vozů, například na linku číslo 8, která zajišťuje spojení mezi Porubou a centrem města.

Maska vozu je podle generálního ředitele DPO Daniela Moryse navržena tak, aby svými tvary připomínala nohu těžební věže, a odkazovala tak na historii Ostravy. "Nové tramvaje nabízí bezpečné, tiché a pohodlné cestování na vysoké úrovni. Modernější kamerový systém, klimatizaci, USB nabíječky, skloněnou masku s oblými prvky navrženou tak, aby nedocházelo ke vtažení překážky pod vozidlo. Je stoprocentně nízkopodlažní," uvedl Morys.

Ostrava má v současnosti zhruba 250 tramvají. Od roku 2018 je mezi nimi také 39 vozů od švýcarské společnosti Stadler, rovněž speciálně vyvinutých pro Ostravu. Po zařazení nových tramvají od Škody se DPO chystá zrušit spřažené soupravy se staršími vozy.