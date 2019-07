Nová technologie dokáže zároveň vyrábět pitnou vodu i energii

Rijád - Tým vědců ze saúdskoarabské univerzity přišel na způsob, jak vyrábět elektřinu a zároveň odsolovat mořskou vodu za pomoci jednoho zařízení. Informoval o tom server BBC. Vedoucí týmu Pcheng Wang věří, že zařízení, jehož základem je solární panel, by mohlo být k dispozici pro komerční účely do pěti let.

Získávání energie z obnovitelných zdrojů a dostupnost čisté vody jsou dva zásadní problémy, kterým lidská společnost v rámci udržitelného rozvoje čelí. Zdroje energie jako jsou fosilní paliva nebo jádro spotřebují ohromné množství vody, ve Spojených státech a v Evropě se může jednat až o 50 procent odebírané vody.

Podobně se v zemích s nedostatkem životodárné tekutiny spotřebuje velké množství energie. Ve státech severní Afriky a Blízkého východu, kde chybí sladká pitná voda, se na odsolení té mořské podle některých odhadů spotřebuje až 15 procent z celkem vyprodukované elektřiny.

Solární panely mají limity v tom, kolik slunečních paprsků dokážou přeměnit na elektřinu. I ty nejmodernější dokážou využít pouze 10 až 20 procent energie ze slunce na výrobu elektřiny, zbytek je nevyužitý. Právě toto zbytkové teplo vědecký tým z Technické a přírodovědecké univerzity krále Abdalláha využil v testovaném zařízení, společně s nově navrženou membránou, která odsoluje mořskou vodu při relativně nízkých teplotách. Zbytkové teplo vytváří páru, která projde membránou a na druhé straně zkondenzuje.

Aby byly solární panely při čištění vody efektivní, musejí sluneční světlo sbírat na velké ploše, uvádí autoři studie. Technologie se hodí pro přímořské oblasti, kvůli nárokům na prostor se ale více hodí pro spíš menší až středně velká města.

Přístup k pitné vodě nemá podle Světové zdravotnické organizace (WHO) 785 milionů lidí, problém se týká hlavně rozvojových zemí. Do roku 2025 bude podle organizace v oblastech s nedostatkem čisté vody žít polovina světové populace.