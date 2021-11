Nová Sněmovna není stále kompletní, ustavila mandátový a imunitní výbor

Praha - Nová Sněmovna není ani po dnešku kompletní. I z druhého jednacího dne ustavující schůze se ze zdravotních důvodů omluvila čtveřice poslanců sněmovní většiny koalic Spolu a Pirátů se Starosty Jiří Carbol, Pavla Golasowská a Marie Jílková (všichni KDU-ČSL), a také Josef Flek (STAN). Tito poslanci tak dosud nemohli složit slib. Sněmovna v dopolední části naplnila členy první výbor, a to mandátový a imunitní. Schůze, kterou stále řídí bývalý předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO), pak byla přerušena do 13:00. Poslanecké jednání trvalo dopoledne zhruba osm minut.

V přestávce zasedne mandátový a imunitní výbor, aby zvolil předsedu a ověřil mandáty všech poslanců zvolených v říjnových volbách. V čele výboru by měla stanout poslankyně ANO a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková, která vedla v minulém volebním období petiční výbor. Až po přestávce plénum volbu předsedy výboru potvrdí.

Potom, co vyslechne zprávu o ověření poslaneckých mandátů, Sněmovna přistoupí k nejsledovanějším bodům ustavující schůze, a to k tajné volbě předsedy dolní komory a následně místopředsedů. Ani absence čtyř poslanců koaliční většiny by neměla ohrozit předpokládané zvolení předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové do čela dolní komory. Ke zvolení bude nutných pravděpodobně nejméně 99 poslaneckých hlasů, koaliční strany jich aktuálně mají 104.

Hnutí ANO, které míří do opozice, nominovalo jako protikandidáta Pekarové Adamové končícího vicepremiéra Karla Havlíčka. Podle právního rozboru ale za současného stavu do volby jít nemůže kvůli neslučitelnosti funkcí. Zda bude Havlíček do klání připuštěn, zřejmě rozhodne Sněmovna hlasováním.

K následné volbě místopředsedů Sněmovny poslanci přistoupí potom, co rozhodnou o jejich počtu. Zatímco v uplynulém volebním období jich bylo pět, nyní jich má být šest. Hnutí ANO by mělo mít dva místopředsedy. Nominovalo Vondráčka a někdejší hejtmanku Janu Mračkovou Vildumetzovou. Budoucí vládní koalice by měla mít za místopředsedy Jana Skopečka (ODS), Věru Kovářovou (STAN), Jana Bartoška (KDU-ČSL) a Olgu Richterovou (Piráti). Do vedení Sněmovny kandiduje i její někdejší místopředseda a lídr SPD Tomio Okamura. Zástupci koalic ho však ve vedení nechtějí a kriticky se stavějí i k Vondráčkovi.

Mandátový a imunitní výbor mimo jiné posuzuje žádosti o vydání poslanců k trestnímu stíhání. Státní zástupce Jaroslav Šaroch odeslal v úterý nové Sněmovně podle očekávání žádost, která se týká dosluhujícího premiéra a znovu zvoleného poslance Andreje Babiše (ANO) v případu Čapí hnízdo. Výbor by se měl žádostí zabývat podle dosavadní praxe v následujících týdnech.