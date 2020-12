Nová sezona NHL začne 13. ledna, odsouhlasily liga a hráčská unie

New York - Nová sezona hokejové NHL začne 13. ledna a týmy odehrají do 8. května v základní části 56 zápasů. Vítěz Stanley Cupu by měl být znám zhruba v polovině července. Podobu příštího ročníku, na níž se obě strany předběžně dohodly v pátek, dnes schválila Rada guvernérů NHL a hráčská unie NHLPA.

Přípravné kempy odstartují 3. ledna. Sedm mužstev, která se nedostala v minulé sezoně ovlivněné pandemií koronaviru do play off, se může začít připravovat již od 31. prosince. Přípravné zápasy před startem soutěže se hrát nebudou.

"Národní hokejová liga se těší na zahájení sezony 2020/21. Jsme si vědomi výzev, které jsou před námi. Stejně jako na jaře a v létě je pro nás prioritou zdraví a bezpečnost našich účastníků a komunit, v nichž žijeme a hrajeme," uvedl komisionář NHL Gary Bettman.

Do play off po sezoně zkrácené z tradičních 82 zápasů postoupí 16 týmů, které budou hrát o Stanley Cup vyřazovacím způsobem na čtyři vítězné zápasy. Snahou soutěže je vrátit se od sezony 2021/22 ke kalendáři s tradičním říjnovým začátkem.

Kluby proti sobě budou v základní části hrát kvůli minimalizaci cestování pouze v rámci upravených divizí, přičemž jednu z nich má tvořit všech sedm kanadských týmů v soutěži. To ještě musí NHL vyjednat s kanadskými federálními a provinčními zdravotními úřady.

Týmy ve třech osmičlenných divizích v USA čeká v sezoně osm zápasů proti každému z divizních rivalů, v sedmičlenné Severní divizi budou hrát týmy proti sobě devětkrát či desetkrát. Do play off postoupí nejlepší čtyři kluby z každé divize.

NHL počítá s tím, že všechny týmy budou nastupovat ve svých halách, v drtivé většině bez diváků. Liga je však připravena na možnost, že se v případě nutnosti bude hrát na jednom či více neutrálních stadionech v jedné divizi.

Plánované složení divizí NHL pro nadcházející sezonu:

Severní divize: Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Winnipeg.

Východní divize: Boston, Buffalo, New Jersey, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia, Pittsburgh, Washington.

Centrální divize: Carolina, Chicago, Columbus, Dallas, Detroit, Florida, Nashville, Tampa Bay.

Západní divize: Anaheim, Arizona, Colorado, Los Angeles, Minnesota, San Jose, St. Louis, Vegas.